Представлен новый Hyundai Palisade: фото

Текущий Palisade находится на рынке уже шесть лет, поэтому Hyundai представил модель нового поколения. Как передает Motor1, кроссовер получил более коренастый стиль кузова, напоминающий флагманский электрический Ioniq 9. Особого шарма машине придают 21-дюймовые многоспицевые диски.

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Передняя часть выделяется отдельными вертикальными светодиодными блоками оптики, окружающих широкую решетку радиатора. К слову, между ее секциями проходит тонкая, едва заметная светодиодная линия. Затемненные стойки кузова и секции фонарей, выступающие по бокам, придают профилю нового Palisade немного атмосферы дизайна Range Rover.

Hyundai Palisade 2026-го модельного года

В то же время задняя часть выделяется скрытыми выхлопными трубами, а также скрытым под спойлером на крыше стеклоочистителем. В отличие от большинства моделей Hyundai, задние фонари, которые по форме несколько напоминают передние световые блоки, размещены не на багажнике, а на крыльях.

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Как и экстерьер, салон модели также был полностью переработан. Его главным украшением являются два родственных 12,3-дюймовых экрана, выполняющих роль цифровой панели приборов и экрана мультимедиа. Селектор коробки передач перенесли с центральной консоли на колонку руля, тогда как физические ручки и кнопки настроек климат-контроля и других основных функций были сохранены.

Большая секция между передними сиденьями с зарядными портами USB-C мощностью 100 Вт, подстаканниками и панелью для беспроводной зарядки является многофункциональной, ведь ее можно поднять, образовав третье сиденье. Именно поэтому новый Hyundai Palisade может перевозить до девяти человек. Однако, пока неизвестно будет ли компания предлагать 9-местный вариант кроссовера на других рынках за пределами Кореи.

Hyundai остался скромным относительно технических деталей. Известно лишь, что расстояние между осями составляет 2400 миллиметров. Другие характеристики, как и данные о линейке силовых агрегатов, пока не обнародованы. Корейский автопроизводитель лишь намекнул, что новинка будет предлагаться с гибридной установкой.

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Источники Carscoops указывают на то, что новый Palisade в гибридной версии будет предлагаться с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, а для тех, кто ищет немного больше мощности кроссовер будет доступен с обычным 3,5-литровым V6 с турбонаддувом. Ожидается, что Hyundai раскроет детальные спецификации уже в скором времени.