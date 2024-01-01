"Заряженный" Hyundai IONIQ 5 N примчался в Украину: разгон и цена шокирующие

Официальные дилеры Hyundai в Украине начинают продажи в Украине высокопроизводительной версии электрического IONIQ 5N. В экстремальном режиме он разгоняется до сотни за 3,4 секунды, цена – под три миллиона гривен.

Мощность, что может выдать автомобиль на треке, с включенной функцией N Grin Boost, достигает 478 кВт / 650 л.с., что позволяет разогнаться от 0 до 100 км за 3,4 сек.

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Возможности динамического вхождения в повороты "Corner Rascal" начинаются с улучшенной конструкции кузова с 42 дополнительными точками сварки и 2,1 метрами дополнительной проклейки. Усилено крепление электродвигателя и батареи и передний и задний подрамники для большей боковой жесткости. Интегрированные ведущие оси (IDA), вдохновленные чемпионатом мира по ралли, применены как спереди, так и сзади, и усилены, чтобы выдерживать больший крутящий момент электродвигателя, уменьшая при этом неподрессоренную массу вместе с 21-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками.

Для улучшения реакции и отклика руля, была усилена рулевая колонка IONIQ 5 для еще большей жесткости. Кроме того, автомобиль оснащен специально настроенной системой N R-MDPS с повышенным передаточным числом и улучшенным откликом по крутящему моменту. Эти усовершенствования приводят к более четкому и более коммуникативному управлению, что придает водителям дополнительной уверенности.

N Pedal была разработана, чтобы нивелировать проблему дополнительного веса и размеров, которые присущи электрическим автомобилям, и чтобы достичь аналогичных по чувствительности характеристик управления, подобных победителю чемпионата WRC - Hyundai i20.

Эта интеллектуальная программная функция, предназначена для обеспечения мгновенного воздействия на дроссельную заслонку. Опираясь на аналогичную технологию, используемую в системе рекуперативного торможения i-Pedal, N Pedal предпочитает быстрое и захватывающее прохождение поворотов, а не энергоэффективности. Использование тормозной силы побуждает к динамическому переносу веса, что позволяет входить в крутые повороты.

N Drift Optimizer – позволяет поддерживать угол заноса, с помощью балансировки элементов управления автомобилем в реальном времени. Встроенная функция Torque Kick Drift позволяет водителю имитировать переключение передач, как у заднеприводных автомобилей с ДВС, для ситуаций, требующих более раннего начала заноса. Этого удалось достичь благодаря использованию сложной электронной технологии управления.

N Torque Distribution - обеспечивает полностью регулируемое распределение крутящего момента спереди и сзади, который имеет 11 уровней настройки. e-LSD - электронный дифференциал повышенного трения на задней оси оптимизирует управляемость и контроль в поворотах.

Дополнительные датчики колес и широкая способность демпфирования благодаря увеличенным размерам амортизаторов расширяет диапазон рабочих характеристик электронно-управляемой подвески.

Улучшенное охлаждение аккумулятора и N Brake Regen, улучшают спортивные характеристики.

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Этот мощный электрический автомобиль имеет ряд технических усовершенствований. Его электродвигатели раскручиваются до 21 000 об/мин, обеспечивая 478 кВт / 650 л.с. с включенной системой N Grin Boost. Это результат работы двухступенчатого инвертора с повышенной энергоэффективностью для большей мощности от нового аккумулятора емкостью 84 кВт-ч.

Несколько эксклюзивных функций улучшают производительность на треке. N Grin Boost максимизирует ускорение с повышением мощности на 10 секунд, а система N Launch Control обеспечивает три различных уровня сцепления, для самого быстрого старта, позволяя водителям трогаться с места, как на профессиональном гоночном автомобиле. Функция Track SOC (state of-charge) автоматически рассчитывает потребление заряда аккумулятора за круг.

IONIQ 5 N устанавливает новый стандарт терморегулирования в суровых условиях раллийного трека. По сравнению с конкурентами, IONIQ 5 N может похвастаться более высокой устойчивостью к тепловой деградации – что на прямую влияет на потерю максимальной мощности из-за перегрева.

Улучшенная система терморегулирования аккумулятора с увеличенной площадью охлаждения, лучшей системой охлаждения моторного масла и охладителем аккумулятора.

Независимые радиаторы для аккумулятора и двигателя максимизируют устойчивость IONIQ 5 N до и во время интенсивной езды по треку, а также повышают его устойчивость к понижению характеристик.

Перед началом движения водитель может воспользоваться функцией “N Battery Pre-Conditioning”, чтобы оптимизировать элементы аккумулятора до наиболее энергоэффективной температуры, выбирая между режимом "Drag" – для короткого всплеска полной мощности, или режимом "Трек", который оптимизирует самую низкую возможную температуру аккумулятора для большего количества кругов.

Функция N Race еще больше оптимизирует выносливость электромобиля на трассе, предоставляя водителям прямой контроль над энергопотреблением автомобиля. N Race применяет подход, заимствованный из автоспорта, когда все ресурсы оптимизируются для достижения самого быстрого времени.

Традиционно такой тип изменения настроек обычно требует команду из механиков и специального оборудования, в IONIQ 5 N эта функция реализуется с помощью нескольких нажатий кнопок.

С N Race пилоты имеют стратегический выбор приоритета: "Выносливость" или "Спринт". "Выносливость максимизирует запас хода на автотреке. Это достигается путем ограничения пиковой мощности, что замедляет нагрев. Для сравнения, “Спринт” предоставляет приоритет мощности и обеспечивает более короткие всплески полной энергии. Это поможет водителям точно управлять своей энергетической стратегией и создать идеальное окно производительности для достижения высоких показателей эффективности вождения.

IONIQ 5 N может похвастаться N-настроенными тормозами, которые представляют самую мощную тормозную систему Hyundai. Система состоит из передних дисков диаметром 400 мм с четырехпоршневыми моноблочными суппортами и задних дисков диаметром 360 мм.

Тормоза изготовлены из новых легких материалов, конструкция предусматривает оптимизацию воздушного потока для улучшения эффективности охлаждения. Кроме того, регенеративная тормозная система, которая обычно используется для повышения энергоэффективности, в IONIQ 5 N была переосмыслена для повышения эффективности торможения. Она служит основным источником тормозного усилия, в то время, как механические тормоза добавляют дополнительное тормозное усилие когда это необходимо, обеспечивая повышенную выносливость на треке.

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Чтобы удовлетворить высокие требования к торможению на Нюрбургринге, инженеры Hyundai N разработали локальную тормозную систему N Brake Regen. Она обеспечивает максимальное тормозное усилие до 0,6 G - ведущий показатель в отрасли и остается включенной при активации ABS с максимальным усилием 0,2 G. Риск ситуативного снижения эффективности торможения из-за большего веса, что присуща электрическим автомобилям минимизируется благодаря максимизации силы рекуперации, что приводит к снижению тормозного усилия, которое нужно выполнить механическим тормозам.

Синергичное сочетание системы N Brake Regen с гидравлическими тормозами создает плавный незаметный для водителя переход. Кроме того, торможение левой ногой позволяет одновременно нажимать на педаль тормоза и педаль акселератора во время движения по треку.

Современные технологии обеспечивают всплеск эмоций и удовольствие от вождения IONIQ 5 N в повседневной жизни.

Для тех кто планирует использовать IONIQ 5 N для повседневной мобильности, Hyundai предлагает удивительные ощущения от имитации переключения передач и эмоционального вождения, благодаря интегрированным системам N e-shift и N Active Sound +.

N e-shift обеспечивает ощущение контроля над подачей мощности и ощущением переключения передач, тогда как N Active Sound + обеспечивает не только футуристический звук электромобиля, но и звуки двигателя и выхлопа, подобные тем, что в ДВС. Это вызывает больше эмоций и радости от вождения с имитацией толчков и прострелов.

Многие сторонники спортивных автомобилей жалуются на отсутствие обратной связи, когда находятся за рулем электромобилей. Именно поэтому инженеры Hyundai N разработали функции N e-shift и N Active Sound +, чтобы обеспечить лучшую обратную связь, а следовательно, более точный контроль над IONIQ 5N. Уникальный акцент на акустическом эквиваленте мощности позволяет качественнее контролировать езду. Это существенно отличает N подход к звуку электромобиля от предыдущих акустических звуковых имитаторов.

N e-shift имитирует восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением (DCT) двигателя внутреннего сгорания N автомобилей. Он имитирует переключение передач, управляя крутящим моментом двигателя и имитируя толчок между сменами. В результате, это обеспечивает более точное интерактивное вождение, что ощущается ближе к ДВС, чем предыдущие электромобили.

N Active Sound+ в сочетании с N e-shift улучшает впечатления от вождения электромобилей, создавая интерактивный и захватывающий опыт вождения. Он содержит систему с 10 динамиками (восемь внутренних, два внешних), предлагающую три различные звуковые темы.

Как и у IONIQ 5, версия N оснащена системой Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет водителю подзарядить устройства, как то, электровелосипед, электрическое оборудование для кемпинга или бытовые приборы - даже когда автомобиль выключен.

Модель N еще больше отличается от стандартного IONIQ 5 изменением пропорций. Она на 20 мм ниже на 50 мм шире снизу, чтобы вместить более широкие шины, и на 80 мм длиннее благодаря более заметному диффузору.

Спереди расположена графическая панель "N Mask" с функциональной сеткой, а также воздушными заслонками для дополнительного охлаждения. Губа-спойлер проходит через нижнюю часть бампера, чтобы подчеркнуть почтенную посадку автомобиля и подчеркнуть его спортивный характер. Эксклюзивный для EV N "Яркий оранжевый" снизу переднего бампера имеет продолжение вдоль боковых юбок, дополняя образ уникального спортивного автомобиля.

Визуальное впечатление еще больше усиливается коваными 21-дюймовыми алюминиевыми дисками с шинами Pirelli P-Zero размером 275/35R21 с высоким уровнем сцепления с дорогой, что улучшает управляемость и сцепление на треке.

Сзади расположен специальный спойлер, который используется только в моделях N, а также диффузор оранжевого цвета и воздухозаборник, что помогают контролировать воздушный поток для поддержания оптимальных аэродинамических характеристик, что еще больше подчеркивает высокопроизводительные возможности IONIQ 5 N и агрессивный стиль автомобиля.

Интерьер IONIQ 5 N четко передает стиль семейства N благодаря использованию фирменных элементов N, включая руль, сиденья, накладки на дверях, металлические педали и другие детали, оптимизирующие автомобиль для езды по треку.

Сиденья N спроектированы в виде ковшей, поэтому даже при сильном боковом ускорении и во время резкого поворота, они надежно поддерживают верхнюю и нижнюю часть тела. В N-версии сиденья расположены примерно на 20 мм ниже чем в базовой комплектации – это понравятся людям, стремящихся к высоким показателям управляемости.

Цены и комплектации:

Клиентам предложена одна комплектация эксклюзивного спортивного электроавтомобиля под названием N, которая содержит максимальный перечень опций и функций, доступных для IONIQ 5N по цене 2 928 300 грн. (около 70,5 тысяч долларов). Дополнительно автомобиль может быть доукомплектован пакетом "Vison", включающим фиксированную панорамную крышу, по цене 45 000 грн.