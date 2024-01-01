Toyota змінить складну назву популярного кросовера bZ4x

Складна назва автівки насправді розшифровується досить просто: перші дві літери означають “beyond Zero”, “4” – це розмір моделі, а “X” в кінці вказує на те, що це кросовер. Попри те, що ім’я bZ4x має сенс, покупцям воно здається безглуздим та складним.

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Як повідомляє Carscoops, під час нещодавньої розмови з представниками канадських автомобільних ЗМІ, регіональний директор Toyota Canada у Квебеку Патрік Раян розповів, що модель пройде процедуру ребрендингу.

Toyota bZ4x

Він не сказав, коли саме це відбудеться, однак назва може бути змінена вже для 2026 модельного року, оскільки модель 2025 вже була представлена під ім’ям bZ4X. Очевидно, це пов’язано з тим, що поточний варіант не сприймається покупцями.

Автовиробники люблять використовувати буквено-цифрові назви для своїх автомобілів, однак їх часто важко запам’ятати, й у більшості випадків вони просто не виділяються так, як автівки з самобутніми іменами. Навіть близнюк bZ4X від Subaru має справжню назву Solterra.

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Раян не сказав, чи буде зміна назви лише регіональною, чи цей ребрендинг буде глобальним, хоча це здається цілком логічним. За винятком RAV4, усі поточні моделі Toyota на провідних світових ринках мають справжні назви, а не випадкові цифри та літери, які були змішані разом.