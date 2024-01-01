Toyota готує компактний пікап

Як повідомляє Carscoops, Toyota поділилася зі своїми дилерами майбутньою стратегією для бразильського ринку, яка включає плани щодо нового компактного пікапа. Очікується, що прем'єра вантажівки запланована на 2027 рік, і вона матиме гібридну силову установку з системою повного приводу.

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Фактично, новинка буде серійною версією повністю електричної концепції EPU, але відрізнятиметься наявністю ДВЗ. Очільники Toyota відкрито визнали, що їм хочеться створити конкурента Ford Maverick для ринку США, хоча дискусії з цього приводу тривають.

Тепер схоже, що проєкт отримав зелене світло для Південної Америки й за планом модель прибуде до бразильських салонів протягом двох років. Motor1 Argentina повідомляє, що нова вантажівка є частиною значних інвестицій Toyota у регіон у розмірі 2,2 мільярда доларів, про які було вперше оголошено в березні 2024 року.

Повідомляється, що в основі моделі лежатиме платформа TNGA. Ймовірно, пікап пропонуватиметься у гібридній (HEV) та плагін-гібридній (PHEV) версіях. Окрім компактного пікапа, дилерам повідомили, що Toyota планує застосувати оновлену основу TNGA та нову гібридну систему для рестайлінгові версій Corolla та Corolla Cross, призначених для бразильського ринку.

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Як очікується, що електрифікована установка базуватиметься на 2,5-літровому гібриді, який наразі використовується в Toyota RAV4. Вірогідно, мотор буде здатний працювати на бензині, або етанолі.