Toyota готовит компактный пикап

Как сообщает Carscoops, Toyota поделилась со своими дилерами будущей стратегией для бразильского рынка, которая включает планы относительно нового компактного пикапа. Ожидается, что премьера грузовика запланирована на 2027 год, и он будет иметь гибридную силовую установку с системой полного привода.

Читайте также: Toyota показала новый Urban Cruiser, и он теперь электрический

Фактически, новинка будет серийной версией полностью электрической концепции EPU, но будет отличаться наличием ДВС. Руководители Toyota открыто признали, что им хочется создать конкурента Ford Maverick для рынка США, хотя дискуссии по этому поводу продолжаются.

Теперь похоже, что проект получил зеленый свет для Южной Америки и по плану модель прибудет в бразильские салоны в течение двух лет. Motor1 Argentina сообщает, что новый грузовик является частью значительных инвестиций Toyota в регион в размере 2,2 миллиарда долларов, о которых было впервые объявлено в марте 2024 года.

Сообщается, что в основе модели будет лежать платформа TNGA. Вероятно, пикап будет предлагаться в гибридной (HEV) и плагин-гибридной (PHEV) версиях. Кроме компактного пикапа, дилерам сообщили, что Toyota планирует применить обновленную основу TNGA и новую гибридную систему для рестайлинговых версий Corolla и Corolla Cross, предназначенных для бразильского рынка.

Также интересно: Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный красный цвет Mazda

Как ожидается, что электрифицированная установка будет базироваться на 2,5-литровом гибриде, который сейчас используется в Toyota RAV4. Вероятно, мотор будет способен работать на бензине, или этаноле.