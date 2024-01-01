Toyota показала новый Urban Cruiser, теперь он электрический кроссовер

Toyota показала городской электрический кроссовер для Европы Urban Cruiser. У него просторный и гибкий салон с раздвижной системой задних сидений, два варианта батареи – 49 кВт-ч и 61 кВт-ч – передний и полный привод на выбор.

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Toyota заявляет, что к 2026 году будет иметь в ассортименте 15 автомобилей с нулевым уровнем выбросов, в том числе шесть электромобилей на аккумуляторных батареях, которые используют специальную платформу.

Дизайн разработан на тему "Urban Tech", стиль придает смелого вида со всех сторон. Передняя часть "молотка" - современный дизайн Toyota - является ключевым элементом. Передний и задний бамперы имеют мощное рельефное изображение, а расположение задних фонарей охватывает всю ширину задней двери, заворачиваясь в мускулистые бока автомобиля.

Компактные размеры Urban Cruiser немного больше, чем полностью гибридный компактный внедорожник Toyota Yaris Cross:

Габаритная длина: 4285 мм

Габаритная ширина: 1800 мм

Габаритная высота: 1640 мм

Колесная база: 2700 мм

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Маневренность автомобиля отображается в радиусе поворота всего 5,2 м. Колеса – это легкосплавные диски диаметром 18 или 19 дюймов, в зависимости от класса модели, оснащены колпаками на полные колеса четкого стиля, которые экономят вес и поддерживают аэродинамическое качество автомобиля, что тормозит ветер. Широкая палитра цветов кузова будет включать двухцветные варианты с контрастной черной крышей.

Сравнительно длинная колесная база Urban Cruiser (+140 мм по сравнению с Yaris Cross) является ключом к созданию просторного и универсального салона.

Благодаря раздвижной системе задних сидений расстояние между передними и задними пассажирами можно легко регулировать, чтобы создать пространство, которое соответствует пространству гораздо больших внедорожников сегмента D. Сиденья раскладываются в пропорции 40:20:40, а также могут откидываться.

Эта разработанная гибкость позволяет легко адаптировать салон для дополнительного комфорта пассажиров или увеличения пространства для багажа.

Обивка и декоративные элементы сочетают черный и темно-серый цвет. Окружающее освещение предлагает 12 различных цветов, чтобы создать соответствующее настроение в салоне для путешествия или времени суток.

Urban Cruiser будет предлагаться с двумя аккумуляторными блоками и возможностью переднего или полного привода. В обоих используется технология фосфата лития и железа, что обеспечивает долговечность, безопасность и низкую стоимость. Ускорение быстрое и линейное, как на старте, так и на скорости обгона.

Аккумулятор емкостью 49 кВт/ч будет доступен исключительно в версии FWD с мощностью 106 кВт/144 л.с. по DIN. Для переднеприводной модели аккумулятор емкостью 61 кВт/ч выдает 128 кВт / 174 л.с.

Как настоящий SUV, Urban Cruiser также будет предлагаться с полным приводом. В этой версии аккумулятор емкостью 61 кВт/ч обеспечивает 135 кВт / 184 л.с.

Все версии Urban Cruiser оснащены энергосберегающим тепловым насосом для системы кондиционирования воздуха и ручным подогревом аккумулятора для оптимизации производительности в холодных условиях.

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Автомобиль построен на новой платформе, предназначенной для аккумуляторных электромобилей. Он прочный, но легкий и обеспечивает просторный салон со встроенной защитой для частей автомобиля под высоким напряжением. Конструкция конструкции избавляет от необходимости в поперечных балках в полу, что освобождает больше места для размещения батареи.

Система также обеспечивает контроль скоростного спуска и режим Trail, который обнаруживает и тормозит колесо, вращающееся, одновременно направляя крутящий момент на противоположное колесо. Модель с передним приводом имеет преимущества "снежного режима", который контролирует крутящий момент, чтобы уменьшить пробуксовку колес при движении по заснеженным дорогам.

Все версии Urban Cruiser получат комплексный пакет систем активной безопасности и помощи водителю: предотвращать столкновения, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде из полосы движения и систему поддержания полосы движения. Система 360-градусной камеры дает водителю полный обзор вокруг автомобиля во время маневрирования по неровной местности или парковки в узких местах.

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Панель приборов плавно интегрирует 10,25-дюймовый цифровой дисплей водителя и 10,1-дюймовый мультимедийный дисплей в единый блок. Мультимедийная система разработана для быстрой и интуитивно понятной работы со спутниковой навигацией, которая использует облачные данные для учета последних данных о дорожном движении. Также предусмотрена интеграция со смартфоном, чтобы водитель мог легко получить доступ к любимым приложениям и услугам.

Другие доступные функции, в зависимости от уровня модели, включают электропривод регулировки сиденья водителя, аудиосистему JBL премиум-класса и фиксированный люк.