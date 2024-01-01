Toyota представила электрокроссовер стоимостью 14 тысяч долларов

Как сообщает Carscoops, первые поставки клиентам ожидаются в марте следующего года. В базовой версии под названием 430 Air+ электромобиль оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 50 кВт-ч и электромотором на задней оси, выдающим 165 кВт (221 лошадиную силу).

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Компания говорит, что этого достаточно, чтобы преодолеть 450 км на одном заряде по циклу CLTC. Также модель будет доступна в версиях 20 Pro+ и 620 Max, но их спецификации еще неизвестны. Можно предположить, что в основу названий этих комплектаций положены данные о запасе хода кроссовера.

По габаритам bZ3x имеет 4600 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1645 мм в высоту с колесной базой 2765 мм. Его снаряженная масса составляет 1835 кг. Салон bZ3X в стандартной комплектации содержит 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 8,8-дюймовую цифровую панель приборов.

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Список оснащения также включает двухспицевый руль, беспроводное зарядное устройство для телефона, разделенную центральную консоль, а также аудиосистема Yamaha с 11 динамиками. Однако, пожалуй, больше всего впечатляют опции безопасности, которыми Toyota оснастила новый электромобиль. Кроссовер получил 11 камер высокой четкости, три радара миллиметрового диапазона, LiDAR и 12 ультразвуковых датчиков, с помощью которых работает ряд систем помощи водителю.