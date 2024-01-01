Что известно о Toyota RAV4 следующего поколения

Toyota RAV4 является вторым самым продаваемым автомобилем в мире и уступает только Tesla Model Y. Как сообщает Carscoops, появилась серия свежих шпионских снимков, которые показали появление тестового прототипа нового поколения популярного кроссовера.

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Несмотря на камуфляж заметно, что японский автопроизводитель предоставит модели последний язык дизайна бренда. В частности, прототипы имели квадратные колесные арки и почти подобные пропорции текущего RAV4, с почти идентичным расположением стоек кузова, зеркал и дверных ручек. Несмотря на это, передняя часть выглядит совершенно иначе и имеет фары, подобные bZ4x, Crown, Prius и недавно представленной Camry.

В то же время решетка радиатора выполнена в цвет кузова, а бампер, вероятно, будет иметь пластиковые защитные элементы, чтобы придать кроссоверу прочный силуэт. Другие заметные отличия от предыдущего RAV4 включают несколько иную линию пояса и обновленную заднюю часть с более изящными, более удлиненными задними фонарями.

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Ожидается, что внутри RAV4 шестого поколения будет иметь совершенно новую цифровую кабину Toyota с двойными 12,3-дюймовыми дисплеями. Заимствуя пример новой Camry, приборная панель кроссовера, вероятно, будет иметь лучшую интеграцию экрана, качественные материалы и современные средства подключения.

Кроме этого, модель, как ожидается, сохранит платформу TNGA-K от предыдущего поколения. Этот подход отражает стратегию Toyota по новой Camry - усовершенствование вместо дорогостоящего капитального ремонта. Хотя архитектура остается неизменной, стоит ожидать постепенных улучшений производительности, эффективности и комфорта.

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Линейка силовых агрегатов будет насчитывать бензиновые, гибридные и плагин-гибридные варианты. По слухам, к линейке также может присоединиться полностью электрическая версия. Однако Toyota пока остается скромной относительно подтверждения этой информации. Так же компания скрывает данные о дате дебюта модели, однако, ожидается, что презентация модели состоится в 2025 году.