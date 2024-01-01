Що відомо про Toyota RAV4 наступного покоління

Toyota RAV4 є другим найбільш продаваним автомобілем у світі й поступається лише Tesla Model Y. Як повідомляє Carscoops, з’явилась серія свіжих шпигунських знімків, що засвідчили появу тестового прототипу нового покоління популярного кросовера.

Читайте також: Toyota офіційно підтвердила розробку нової Celica

Попри камуфляж помітно, що японський автовиробник надасть моделі останню мову дизайну бренду. Зокрема, прототипи мали квадратні колісні арки та майже подібні пропорції поточного RAV4, з майже ідентичним розташуванням стійок кузова, дзеркал та дверних ручок. Попри це, передня частина виглядає абсолютно інакше й має фари, подібні до bZ4x, Crown, Prius й нещодавно представленої Camry.

Водночас решітка радіатора виконана в колір кузова, а бампер, ймовірно, матиме пластикові захисні елементи, щоб надати кросоверу міцний силует. Інші помітні відмінності від попереднього RAV4 включають дещо іншу лінію пояса й оновлену задню частину з витонченішими, більш видовженими задніми ліхтарями.

Також цікаво: Нова Toyota Camry вже в Україні: скільки коштує

Очікується, що всередині RAV4 шостого покоління матиме абсолютно нову цифрову кабіну Toyota з подвійними 12,3-дюймовими дисплеями. Запозичуючи приклад нової Camry, приладова панель кросовера, ймовірно, матиме кращу інтеграцію екрана, якісніші матеріали та найсучасніші засоби підключення.

Окрім цього, модель, як очікується, збереже платформу TNGA-K від попередньої покоління. Цей підхід відображає стратегію Toyota щодо нової Camry — удосконалення замість дорогого капітального ремонту. Хоча архітектура залишається незмінною, варто очікувати поступових покращень продуктивності, ефективності та комфорту.

Читайте також: В Україні розпочались продажі нового покоління Toyota Land Cruiser Prado

Лінійка силових агрегатів налічуватиме бензинові, гібридні та плагін-гібридні варіанти. За чутками, до лінійки також може приєднатися повністю електрична версія. Однак Toyota поки що залишається скромною щодо підтвердження цієї інформації. Так само компанія приховує дані про дату дебюту моделі, проте, очікується, що презентація моделі відбудеться у 2025 році.