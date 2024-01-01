Toyota офіційно підтвердила розробку нової Celica

Після багатьох років дискусій та чуток, японський автовиробник нарешті підтвердив свої наміри повернути купе Celica на конвеєр. Про це у своїй заяві сказав віцепрезидент Toyota Юкі Накадзіма під час публічного заходу на стадіоні Toyota разом із Ралі Японії.

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Як передає Carscoops, підтвердження було чимось на зразок експромту, адже коли голову Toyota Акіо Тойоду прямо запитали про можливість появи нової Celica, він грайливо ухилився від запитання й переадресував його Накадзімі.

Як передає японське видання Best Car, той відповів: “Чесно кажучи, зараз немає жодних ознак цього. Однак у компанії є багато людей, які з нетерпінням чекають Celica. Тож… я не впевнений, чи можна говорити про це на публічному форумі, але ми робимо Celica!”.

Toyota Celica GT-S 1991

Водночас Акіо Тойода, як повідомляється, додав: “Труднощів дуже багато. Best Car писав, що Toyota робить Celica, але ви не повинні цьому вірити”. Тоді Накадзіма повернув мікрофон й грайливо продовжив: “Вони не сказали, коли це буде випущено, тому це може бути наступного року”.

Toyota Celica випускали з 1970 по 2006 рік. Модель отримала 7 й, за чутками, модель восьмого покоління може дебютувати вже на Токійському автосалоні 2025 року, проте, є ймовірність, що цей дебют може відбутися у формі концептуального автомобіля, а не остаточної серійної моделі.

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Схоже, з поверненням Celica, натяками на відродження MR2 та оновлення, яке незабаром отримає GR86, Toyota прагне відновити дні слави своїх спортивних автомобілів.