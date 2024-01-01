Toyota официально подтвердила разработку новой Celica

После многих лет дискуссий и слухов, японский автопроизводитель наконец подтвердил свои намерения вернуть купе Celica на конвейер. Об этом в своем заявлении сказал вице-президент Toyota Юки Накадзима во время публичного мероприятия на стадионе Toyota вместе с Ралли Японии.

Читайте также: Новая Toyota Camry уже в Украине: сколько она стоит

Как передает Carscoops, подтверждение было чем-то вроде экспромта, ведь когда главу Toyota Акио Тойоду прямо спросили о возможности появления новой Celica, он игриво уклонился от вопроса и переадресовал его Накадзиме.

Как передает японское издание Best Car, тот ответил: “Честно говоря, сейчас нет никаких признаков этого. Однако в компании есть много людей, которые с нетерпением ждут Celica. Поэтому.... я не уверен, можно ли говорить об этом на публичном форуме, но мы делаем Celica!”.

Toyota Celica GT-S 1991

В то же время Акио Тойода, как сообщается, добавил: “Трудностей очень много. Best Car писал, что Toyota делает Celica, но вы не должны этому верить”. Тогда Накадзима вернул микрофон и игриво продолжил: “Они не сказали, когда это будет выпущено, поэтому это может быть в следующем году”.

Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год. Модель получила 7 и, по слухам, модель восьмого поколения может дебютировать уже на Токийском автосалоне 2025 года, однако, есть вероятность, что этот дебют может состояться в форме концептуального автомобиля, а не окончательной серийной модели.

Также интересно: В Украине начались продажи нового поколения Toyota Land Cruiser Prado

Похоже, с возвращением Celica, намеками на возрождение MR2 и обновление, которое вскоре получит GR86, Toyota стремится восстановить дни славы своих спортивных автомобилей.