Новый Toyota 4Runner дешевле Land Cruiser 300 на 16 тысяч долларов

Как сообщает Carscoops, Toyota 4Runner 2025 года имеет много общего с последним Land Cruiser, однако намного доступнее, поскольку его базовая версия на 15 680 долларов дешевле: стоимость 4Runner начинается с $40 700, тогда как Land Cruiser – с 56 380 долларов.

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Начальный уровень оснащения кроссовера получил название 4Runner SR5. Он доступен со светодиодными фарами и 17-дюймовыми колесами с темно-серым покрытием. Покупатели также получат интерьер с 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы.

Список оснащения также включает кожаный руль, аудиосистему с восемью динамиками, систему бесключевого доступа с кнопочным зажиганием и набор систем помощи Toyota Safety Sense 3.0. В него входят адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, а также системы определения и удержания в полосе движения, считывания дорожных знаков и обнаружения пешеходов.

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Завершают основные моменты: ассистент движения в пробках, предупреждения о перекрестном движении спереди и монитор слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади. Мощность поступает от 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом.

Стоимость комплектаций нового Toyota 4Runner

Он выдает 282 лошадиные силы и 429 Нм крутящего момента и соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на задние колеса. Однако, полный привод доступен в качестве опции за 2000 долларов.

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В то же время флагманскими уровнями оснащения являются Trailhunter и TRD Pro. Цены обоих начинаются от 66 900 долларов, ведь модели ориентированы на две разные группы покупателей. Первый вариант ориентирован на любителей активного отдыха за городом и имеет более сдержанный дизайн. Кроссовер получил багажник на крыше с, 18-дюймовыми дисками с бронзовым покрытием.

4Runner TRD Pro похож, однако имеет больше внедорожных акцентов, в частности другую подвеску, сиденья в салоне и выхлоп TRD. Завершают основные моменты уникальная алюминиевая передняя защита и 18-дюймовые колеса с матово-черным покрытием.

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Под капотом обеих версий – гибридная трансмиссия i-Force Max Hybrid, которая состоит из 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, никель-металл-гидридной батареи емкостью 1,87 кВт-ч и электродвигателя, интегрированного в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, и имеет общую мощность в 331 л.с. и 630 Нм крутящего момента.