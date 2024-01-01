Новий Toyota 4Runner дешевше Land Cruiser 300 на 16 тисяч доларів

Як повідомляє Carscoops, Toyota 4Runner 2025 року має багато спільного з останнім Land Cruiser, проте є набагато доступнішим, оскільки його базова версія на 15 680 доларів дешевша: вартість 4Runner починається з $40 700, тоді як Land Cruiser – з 56 380 доларів.

Також на тему: В Україні почались продажі нового покоління Toyota Land Cruiser Prado

Початковий рівень оснащення кросовера отримав назву 4Runner SR5. Він доступний зі світлодіодними фарами та 17-дюймовими колесами з темно-сірим покриттям. Покупці також отримають інтер’єр з 7-дюймовою цифровою панеллю приладів та 8-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи.

Список оснащення також включає шкіряне кермо, аудіосистему з вісьмома динаміками, систему безключового доступу з кнопковим запалюванням й набір систем допомоги Toyota Safety Sense 3.0. До нього входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне дальнє світло, а також системи визначення та утримування у смузі руху, зчитування дорожніх знаків й виявлення пішоходів.

Детальніше: Офіційно представлено новий Toyota 4Runner

Завершують основні моменти: асистент руху в заторах, попередження про перехресний рух спереду та монітор сліпих зон із попередженням про перехресний рух ззаду. Потужність надходить від 2,4-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом.

Вартість комплектацій нового Toyota 4Runner

Він видає 282 кінські сили й 429 Нм крутного моменту й поєднаний з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, яка передає потужність на задні колеса. Однак, повний привід доступний як опція за 2000 доларів.

Читайте також: Що відомо про Toyota RAV4 наступного покоління

Водночас флагманськими рівнями оснащення є Trailhunter і TRD Pro. Ціни обох починаються від 66 900 доларів, адже моделі орієнтовані на дві різні групи покупців. Перший варіант орієнтований на любителів активного відпочинку за містом й має більш стриманий дизайн. Кросовер отримав багажник на даху з, 18-дюймові диски з бронзовим покриттям.

4Runner TRD Pro схожий, проте має більше позашляхових акцентів, зокрема іншу підвіску, сидіння в салоні й вихлоп TRD. Завершують основні моменти унікальний алюмінієвий передній захист і 18-дюймові колеса з матово-чорним покриттям.

Також цікаво: Toyota офіційно підтвердила розробку нової Celica

Під капотом обох версій – гібридна трансмісія i-Force Max Hybrid, яка складається з 2,4-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом, нікель-метал-гідридної батареї ємністю 1,87 кВт-год та електродвигуна, інтегрованого у восьмиступеневу автоматичну коробку передач, й має загальну потужність в 331 к.с. й 630 Нм крутного моменту.