Оновлений позашляховик створено на базі Toyota Tacoma. Новинка отримала новий дизайн, гібридну силову установку та спеціальну версію для бездоріжжя під назвою Trailhunter.

Новий 4Runner побудовано на платформі TNGA-F й пропонується з чотирициліндровим двигуном об’ємом 2,4 літра й потужністю 248 к.с., що працює в парі з восьмиступеневою автоматичною КПП. Також покупцям доступний гібридний 4Runner I-Force Max з силовою установкою загальною потужністю 326 к.с. Позашляховик пропонуватиметься як з моно-, так і з повним приводом залежно від комплектації.

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Автомобілі, оснащені повним приводом, будуть пропонуватись з системою контролю тяги, диференціалом типу LSD та роздавальною коробкою з електронним керуванням з високою та низькою передачами. Як і Land Cruiser Prado 250, новий 4Runner отримав систему, яку Toyota назвала механізмом від’єднання стабілізатора. Також авто має режими їзди для грязюки, бруду та піску.

Покупцям на вибір пропонується 9 комплектацій: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro та найбільш підготовлена для бездоріжжя версія Trailhunter.

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4Runner Trailhunter має вищий дорожній просвіт, завдяки всюдихідним шинам, ковані амортизатори Old Man Emu, багажник на даху, повітрозабірник для подолання водних перешкод та додаткове освітлення.

Для клієнтів, які хочуть обрати звичайний 4Runner існує версія Limited, яка має чорні акценти в салоні та унікальне оснащення, наприклад, датчик дощу, підігрів другого ряду сидінь та проєкційний дисплей.

В стандартних комплектаціях позашляховик пропонується з 8-дюймовим екраном мультимедіа та 7-дюймовим екраном панелі приладів водія. У вищих комплектаціях доступні 14-дюймовий екран мультимедіа та 12,3-дюймовий екран панелі приладів.

Звичайно ж, новий 4Runner оснащено передовими системами безпеки, такими як: автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль, помічник у визначенні смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

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Японський автовиробник оголосить вартість позашляховика коли автомобілі надійдуть до дилерів пізніше цього року. Вартість базової моделі минулого покоління становить 42 100 доларів, то ж варто очікувати, що новинка буде дещо дорожча.