У Toyota Corolla з’явилася нова версія Active Sport. Це седан та універсал, які відрізняються більш агресивним екстер’єром та розширеним списком оснащення.

Такі машини мають передній бампер ексклюзивного дизайну, 17-дюймові глянсові чорні колеса, спортивні крісла з інтегрованими підголівниками, комбіновану оббивку шкірзам/текстиль, а також алюмінієві накладки на педалі. Крім того, ідентифікацію полегшують написи Active Sport та три кольори кузова на вибір: сірий Cement Gray Metallic, білий Platinum White Pearl Mica та чорний Atitude Black Mica.

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Такі Corolla за замовчуванням оснащені контролем «сліпих зон» та відеореєстратором, плюс заявлена підтримка функції Digital Key. Змін у техніці, вважай, немає – лише на передньопривідних машинах переналаштовані підвіски та кермо. Силова установка теж попередня: гібридна система з «атмосферником» 1.8 (98 к.с., 142 Нм). Привід може бути переднім чи повним E-Four.

Шина Continental UltraContact забезпечує великий пробіг, низьку шумність та відмінні характеристики на мокрих поверхнях. Окрім того, спеціально для наших доріг шина має посилену боковину, тож не розірветься на ямах. Рекламна інформація

Наприкінці минулого літа Toyota оновила «заряджену» GR Corolla. Японці використали досвід підготовки машин до 24-годинних перегонів серії Super Taikyu та зосередилися на двох напрямках: покращенні керованості та оптимізації аеродинаміки. Хот-хетчу замінили кріпильні болти елементів підвіски та рульового механізму, а також додали «повітряні заслінки» по краях переднього бампера.