У Toyota Corolla появилась новая версия Active Sport. Это седан и универсал, которые отличаются более агрессивным экстерьером и расширенным списком оснащения.

Такие машины имеют передний бампер эксклюзивного дизайна, 17-дюймовые глянцевые черные колеса, спортивные кресла с интегрированными подголовниками, комбинированную обивку кожзам/текстиль, а также алюминиевые накладки на педали. Кроме того, идентификацию облегчают надписи Active Sport и три цвета кузова на выбор: серый Cement Gray Metallic, белый Platinum White Pearl Mica и черный Atitude Black Mica.

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Такие Corolla по умолчанию оснащены контролем "слепых зон" и видеорегистратором, плюс заявлена поддержка функции Digital Key. Изменений в технике, считай, нет – только на переднеприводных машинах перенастроены подвески и руль. Силовая установка тоже предыдущая: гибридная система с "атмосферником" 1.8 (98 л.с., 142 Нм). Привод может быть передним или полным E-Four.

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В конце прошлого лета Toyota обновила "заряженную" GR Corolla. Японцы использовали опыт подготовки машин к 24-часовым гонкам серии Super Taikyu и сосредоточились на двух направлениях: улучшении управляемости и оптимизации аэродинамики. Хот-хэтчу заменили крепежные болты элементов подвески и рулевого механизма, а также добавили "воздушные заслонки" по краям переднего бампера.