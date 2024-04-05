Компанія презентувала спеціальну версію моделі Crown, адаптовану для їзди по бездоріжжю. Автомобілю збільшили кліренс та оснастили всюдихідними шинами.

Toyota Crown існує з 1955 року. Модель випускалась у різних типах кузова й зараз японський автовиробник презентував ще один варіант – кросовер Crown RS Landscape.

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Ця версія створена спеціально для японського ринку. Авто має унікальне покриття в кольорі Urban Khaki та декоративні чорні пластикові елементи, які захищають нижню частину кузова.

Також модель можна впізнати за протитуманними ліхтарями, які розташовані біля рамки номерного знаку та додатковому багажнику на даху, який покупці можуть окремо придбати у дилерів. Crown RS Landscape вищий за стандартну модель на 25 мм завдяки підвищеній підвісці. Автомобіль має 18-дюймові колеса з шинами 245/60. З цікавих особливостей: червоні бризковики, які створюють помітний контраст з темно-зеленим кузовом.

Повнопривідний автомобіль пропонується з гібридною силовою установкою загальною потужністю 370 к.с., що являє собою поєднання 2,4-літрового двигуна з турбонаддувом та електромотору.

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Модель збиратимуть на заводі Toyota Tsunami в Японії. Вартість Crown RS Landscape становить 6 850 000 ієн, що еквівалентно 45 249 доларів США. Автовиробник також заявив, що не виключає можливість старту продажів спеціальної версії на ринку США.