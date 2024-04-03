Попри те, що останніми роками популярність двигунів, що працюють на дизельному пальному, знизилася через штучно створені законодавчі обмеження, японський автовиробник стверджує, що цей тип двигуна все ще має довге майбутнє.

Керівник відділу продажів і маркетингу Toyota в Австралії Шон Хенлі вважає, що «дизель, незважаючи на популярні коментарі, не вмер. Дизель ще трохи попрацює, тому він не збирається вмирати найближчим часом».

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Розмовляючи з австралійським журналом Drive, топ-менеджер Toyota сказав, що дизельне паливо залишається «дуже надійним джерелом енергії», особливо у випадку важких транспортних засобів, таких як вантажівки та великі позашляховики. Проте Хенлі вважає, що дизельний двигун повинен адаптуватися до дедалі суворіших норм викидів у деяких країнах, щоб вижити на цих ринках. Саме тому Toyota нещодавно випустила Hilux з м’якою гібридною версією 2,8-літрового чотирициліндрового турбодизельного двигуна.

Хенлі не виключає можливості двигуна внутрішнього згоряння, що працює на синтетичному дизелі для надто зарегульованих ринків. Паралельно Toyota намагається зберегти ДВС, змушуючи його працювати на водні, випробовуючи прототипи GR Yaris і GR Corolla на гоночному треку. Кілька місяців тому голова Акіо Тойода оголосив про розробку нового сімейства двигунів внутрішнього згоряння, сигналізуючи про намір фірми продавати автомобілі зі традиційними двигунами у довгостроковій перспективі.

«Великий проект розробки двигуна» необхідний, оскільки Акіо Тойода прогнозує, що чисто електричні транспортні засоби ніколи не перевищать ринкову частку в 30 відсотків. Інші 70 відсотків автомобілів все ще матимуть двигуни внутрішнього згоряння, що працюють на бензині та дизелі. Toyota вважає, що синтетичне паливо та водень можуть стати життєздатними альтернативами.

Toyota буде все важче і важче продавати автомобілі з дизельними двигунами на ринках, де правила стають жорсткішими, головним з яких є Європейський Союз. Багато автовиробників поступово відмовилися від дизельних двигунів у своїх малих автомобілях у ЄС, що пояснює, чому дизельні двигуни мали ринкову частку лише 13,6 відсотка минулого року проти 16,4 відсотка роком раніше.

Відповідно до даних, опублікованих Європейською асоціацією виробників автомобілів, у 2023 році електромобілі вперше перевищили продажі дизелів у ЄС, склавши 14,6 відсотка від загального обсягу поставок. Гібриди також були набагато популярнішими, ніж дизелі, з часткою 25,8%. Гібриди, що підключаються до електромережі, становлять 7,7 відсотка, але не всі PHEV мають бензинові двигуни, оскільки деякі автовиробники, наприклад Mercedes-Benz, продають їх замість дизеля.

Логіка підказує нам, що дизельні двигуни залишаться популярними на ринках, що розвиваються, і для комерційних транспортних засобів, де законодавство більш адекватне.