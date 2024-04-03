Несмотря на то, что в последние годы популярность двигателей, работающих на дизельном топливе, снизилась из-за искусственно созданных законодательных ограничений, японский автопроизводитель утверждает, что этот тип двигателя все еще имеет долгое будущее.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota в Австралии Шон Хенли считает, что "дизель, несмотря на популярные комментарии, не умер. Дизель еще немного поработает, поэтому он не собирается умирать в ближайшее время".

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Разговаривая с австралийским журналом Drive, топ-менеджер Toyota сказал, что дизельное топливо остается "очень надежным источником энергии", особенно в случае тяжелых транспортных средств, таких как грузовики и большие внедорожники. Однако Хенли считает, что дизельный двигатель должен адаптироваться к все более строгим нормам выбросов в некоторых странах, чтобы выжить на этих рынках. Именно поэтому Toyota недавно выпустила Hilux с мягкой гибридной версией 2,8-литрового четырехцилиндрового турбодизельного двигателя.

Хенли не исключает возможности двигателя внутреннего сгорания, работающего на синтетическом дизеле для слишком зарегулированных рынков. Параллельно Toyota пытается сохранить ДВС, заставляя его работать на водороде, испытывая прототипы GR Yaris и GR Corolla на гоночном треке. Несколько месяцев назад председатель Акио Тойода объявил о разработке нового семейства двигателей внутреннего сгорания, сигнализируя о намерении фирмы продавать автомобили с традиционными двигателями в долгосрочной перспективе.

"Большой проект разработки двигателя" необходим, поскольку Акио Тойода прогнозирует, что чисто электрические транспортные средства никогда не превысят рыночную долю в 30 процентов. Другие 70 процентов автомобилей все еще будут иметь двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине и дизеле. Toyota считает, что синтетическое топливо и водород могут стать жизнеспособными альтернативами.

Toyota будет все труднее и труднее продавать автомобили с дизельными двигателями на рынках, где правила становятся жестче, главным из которых является Европейский Союз. Многие автопроизводители постепенно отказались от дизельных двигателей в своих малых автомобилях в ЕС, что объясняет, почему дизельные двигатели имели рыночную долю лишь 13,6 процента в прошлом году против 16,4 процента годом ранее.

Согласно данным, опубликованных Европейской ассоциацией производителей автомобилей, в 2023 году электромобили впервые превысили продажи дизелей в ЕС, составив 14,6 процента от общего объема поставок. Гибриды также были гораздо популярнее, чем дизели, с долей 25,8%. Гибриды, подключаемые к электросети, составляют 7,7 процента, но не все PHEV имеют бензиновые двигатели, поскольку некоторые автопроизводители, например Mercedes-Benz, продают их вместо дизеля.

Логика подсказывает нам, что дизельные двигатели останутся популярными на развивающихся рынках,, и для коммерческих транспортных средств, где законодательство более адекватное.