Доля новых автомобилей с надежными и экономичными дизельными двигателями на украинском рынке растет.
В феврале автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. новых легковых авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 71% больше, чем в прошлом году.
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Итак, доля "дизелей" на февральском рынке новых легковушек увеличилась с 21% в 2023 г. до 24% в 2024 г. Лидером этого сегмента рынка стал бюджетный кроссовер Renault Duster.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале попали:
- Renault Duster - 457 ед.;
- Toyota Hilux - 112 ед.;
- Volkswagen Touareg - 66 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 65 ед.;
- Skoda Kodiaq - 63 ед.