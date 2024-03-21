Доля новых автомобилей с надежными и экономичными дизельными двигателями на украинском рынке растет.

В феврале автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. новых легковых авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 71% больше, чем в прошлом году.

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Итак, доля "дизелей" на февральском рынке новых легковушек увеличилась с 21% в 2023 г. до 24% в 2024 г. Лидером этого сегмента рынка стал бюджетный кроссовер Renault Duster.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале попали: