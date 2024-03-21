Частка нових автомобілів з надійними та економічними дизельними двигунами на українському ринку зростає.

У лютому автопарк України поповнили понад 1,3 тис. нових легкових авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 71% більше, ніж торік.

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Отже, частка «дизелів» на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 р. до 24% у 2024 р. Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому потрапили: