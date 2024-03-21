Частка нових автомобілів з надійними та економічними дизельними двигунами на українському ринку зростає.
У лютому автопарк України поповнили понад 1,3 тис. нових легкових авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 71% більше, ніж торік.
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Отже, частка «дизелів» на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 р. до 24% у 2024 р. Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому потрапили:
- Renault Duster - 457 од.;
- Toyota Hilux - 112 од.;
- Volkswagen Touareg - 66 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 65 од.;
- Skoda Kodiaq - 63 од.