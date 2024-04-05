Компания презентовала специальную версию модели Crown, адаптированную для езды по бездорожью. Автомобилю увеличили клиренс и оснастили вездеходными шинами.

Toyota Crown существует с 1955 года. Модель выпускалась в разных типах кузова и сейчас японский автопроизводитель представил еще один вариант – кроссовер Crown RS Landscape.

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Эта версия создана специально для японского рынка. Авто имеет уникальное покрытие в цвете Urban Khaki и декоративные черные пластиковые элементы, которые защищают нижнюю часть кузова.

Также модель можно узнать по противотуманным фонарям, которые расположены возле рамки номерного знака и дополнительному багажнику на крыше, который покупатели могут отдельно приобрести у дилеров. Crown RS Landscape выше стандартной модели на 25 мм благодаря повышенной подвеске. Автомобиль имеет 18-дюймовые колеса с шинами 245/60. Из интересных особенностей: красные брызговики, которые создают заметный контраст с темно-зеленым кузовом.

Полноприводный автомобиль предлагается с гибридной силовой установкой общей мощностью 370 л.с., что представляет собой сочетание 2,4-литрового двигателя с турбонаддувом и электромотора.

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Модель будут собирать на заводе Toyota Tsunami в Японии. Стоимость Crown RS Landscape составляет 6 850 000 иен, что эквивалентно 45 249 долларов США. Автопроизводитель также заявил, что не исключает возможность старта продаж специальной версии на рынке США.