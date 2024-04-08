Toyota підтвердила запуск електричного пікапа Hilux. Його головним конкурентом стане Isuzu D-Max EV.

Стало відомо, коли Toyota переведе пікап Hilux на електрику. Як пише Autocar India, японська марка пообіцяла запустити Hilux EV на індійському ринку наприкінці наступного року.

А вже наступного тижня партія передсерійних електропікапів прибуде до Таїланду для випробувань — їх тестуватимуть як туристичний транспорт у Паттайї.

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Toyota досі не розкрила технічні характеристики новинки, але індійські журналісти впевнені: Hilux EV оснастять двома електромоторами по одному на кожній осі, так що вже в базовій версії електрокар буде повнопривідним.

Головним конкурентом Toyota Hilux EV стане Isuzu D-Max EV. У цього пікапа двомоторна установка потужністю 176 кінських сил і батарея ємністю 66,9 кіловат-години (запас ходу не уточнюється). Вантажність D-Max EV становить 1 тонну і може буксирувати 3,5-тонний причіп. Схожі характеристики чекають і від Toyota Hilux EV.

Прототип під назвою Hilux BEV Revo вперше показали ще в 2022 році в Тайланді, а потім і в Австралії. Наприкінці 2023-го в Toyota ще роздумували над серійною версією, оскільки в компанії вважають, що електромобілі не єдиний шлях до зниження шкідливих викидів. Але в результаті проекту все ж таки дали зелене світло.

Hilux Revo BEV – це аналог звичайного Хайлаксу, але з повністю електричною установкою. При цьому модель вже має серійну електрифіковану версію — це «м'який» гібрид із чотирициліндровим турбодизелем об'ємом 2,8 літра та електричною надбудовою у вигляді 48-вольтового стартер-генератора, продажі якого почнуться в Європі пізніше в 2024 році.

А ось воднева версія, яка у моделі теж є, поки що існує у вигляді одного-єдиного прототипу, побудованого в Бернастоні в рамках проекту, що фінансується урядом Великобританії. У його конструкції використовуються компоненти від Mirai, проте винятковими характеристиками такий Hilux похвалитися не може - його запас ходу становить скромні 587 кілометрів проти 1150 кілометрів у Хайлакса з турбодизелем 2.8.