Toyota подтвердила запуск электрического пикапа Hilux. Его главным конкурентом станет Isuzu D-Max EV.

Стало известно, когда Toyota переведет пикап Hilux на электричество. Как пишет Autocar India, японская марка пообещала запустить Hilux EV на индийском рынке в конце следующего года. А уже на следующей неделе партия предсерийных электропикапов прибудет в Таиланд для испытаний - их будут тестировать в качестве туристического транспорта в Паттайе.

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Toyota до сих пор не раскрыла технические характеристики новинки, но индийские журналисты уверены: Hilux EV оснастят двумя электромоторами по одному на каждой оси, так что уже в базовой версии электрокар будет полноприводным.

Главным конкурентом Toyota Hilux EV станет Isuzu D-Max EV. У этого пикапа двухмоторная установка мощностью 176 лошадиных сил и батарея емкостью 66,9 киловатт-часов (запас хода не уточняется). Грузоподъемность D-Max EV составляет 1 тонну и может буксировать 3,5-тонный прицеп. Похожие характеристики ждут и от Toyota Hilux EV.

Прототип под названием Hilux BEV Revo впервые показали еще в 2022 году в Тайланде, а затем и в Австралии. В конце 2023-го в Toyota еще раздумывали над серийной версией, поскольку в компании считают, что электромобили не единственный путь к снижению вредных выбросов. Но в итоге проекту все же дали зеленый свет.

Hilux Revo BEV - это аналог обычного Хайлакса, но с полностью электрической установкой. При этом модель уже имеет серийную электрифицированную версию - это "мягкий" гибрид с четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,8 литра и электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора, продажи которого начнутся в Европе позже в 2024 году.

А вот водородная версия, которая у модели тоже есть, пока что существует в виде одного-единственного прототипа, построенного в Бернастоне в рамках проекта, финансируемого правительством Великобритании. В его конструкции используются компоненты от Mirai, однако впечатляющими характеристиками такой Hilux похвастаться не может - его запас хода составляет скромные 587 километров против 1150 километров у Хайлакса с турбодизелем 2.8.