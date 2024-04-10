Обновленный внедорожник создан на базе Toyota Tacoma. Новинка получила новый дизайн, гибридную силовую установку и специальную версию для бездорожья под названием Thrailhunter.

Новый 4Runner построен на платформе TNGA-F и предлагается с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 248 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП. Также покупателям доступен гибридный 4Runner I-Force Max с силовой установкой общей мощностью 326 л.с. Внедорожник будет предлагаться как с моно-, так и с полным приводом в зависимости от комплектации.

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Автомобили, оснащены полным приводом, будут предлагаться с системой контроля тяги, дифференциалом типа LSD и раздаточной коробкой с электронным управлением с высокой и низкой передачами. Как и Land Cruiser Prado 250, новый 4Runner получил систему, которую Toyota назвала механизмом отсоединения стабилизатора. Также авто имеет режимы езды для грязи, грязи и песка.

Покупателям на выбор предлагается 9 комплектаций: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro и наиболее подготовленная для бездорожья версия Trailhunter.

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4Runner Trailhunter имеет более высокий дорожный просвет, благодаря вездеходным шинам, кованые амортизаторы Old Man Emu, багажник на крыше, воздухозаборник для преодоления водных преград и дополнительное освещение.

Для клиентов, которые хотят выбрать обычный 4Runner существует версия Limited, которая имеет черные акценты в салоне и уникальное оснащение, например, датчик дождя, подогрев второго ряда сидений и проекционный дисплей.

В стандартных комплектациях внедорожник предлагается с 8-дюймовым экраном мультимедиа и 7-дюймовым экраном панели приборов водителя. В высших комплектациях доступны 14-дюймовый экран мультимедиа и 12,3-дюймовый экран панели приборов.

Конечно же, новый 4Runner оснащен передовыми системами безопасности, такими как: автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, адаптивный круиз-контроль, помощник в определении полосы движения и распознавание дорожных знаков.

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Японский автопроизводитель объявит стоимость внедорожника когда автомобили поступят к дилерам позже в этом году. Стоимость базовой модели прошлого поколения составляет 42 100 долларов, то же стоит ожидать, что новинка будет несколько дороже.