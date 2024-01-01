Toyota представила електрокросовер вартістю 14 тисяч доларів

Як повідомляє Carscoops, перші поставки клієнтам очікуються в березні наступного року. В базовій версії під назвою 430 Air+ електромобіль оснащено літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 50 кВт-год й електромотором на задній осі, що видає 165 кВт (221 кінську силу).

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Компанія каже, що цього достатньо, аби подолати 450 км на одному заряді за циклом CLTC. Також модель буде доступна у версіях 20 Pro+ і 620 Max, але їх специфікації ще невідомі. Можна припустити, що в основу назв цих комплектацій покладено дані про запас ходу кросовера.

За габаритами bZ3x має 4600 мм у довжину, 1875 мм у ширину та 1645 мм у висоту з колісною базою 2765 мм. Його споряджена маса становить 1835 кг. Салон bZ3X в стандартній комплектації містить 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 8,8-дюймову цифрову панель приладів.

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Список оснащення також включає двоспицеве кермо, бездротовий зарядний пристрій для телефону, розділену центральну консоль, а також аудіосистема Yamaha з 11 динаміками. Проте, мабуть, найбільше вражають опції безпеки, якими Toyota оснастила новий електромобіль. Кросовер отримав 11 камер високої чіткості, три радари міліметрового діапазону, LiDAR та 12 ультразвукових датчиків, за допомогою яких працює низка систем допомоги водієві.