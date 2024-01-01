Toyota показала новий Urban Cruiser, і він тепер електричний кросовер

Toyota показала міський електричний кросовер для Європи Urban Cruiser. У нього просторий і гнучкий салон із розсувною системою задніх сидінь, два варіанти батареї – 49 кВт-год і 61 кВт-год – передній та повний привід на вибір.

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Toyota заявляє, що до 2026 року матиме в асортименті 15 автомобілів з нульовим рівнем викидів, у тому числі шість електромобілів на акумуляторних батареях, які використовують спеціальну платформу.

Дизайн розроблений на тему «Urban Tech», стиль надає сміливого вигляду з усіх боків. Передня частина «молотка» — сучасний дизайн Toyota — є ключовим елементом. Передній і задній бампери мають потужне рельєфне зображення, а розташування задніх ліхтарів охоплює всю ширину задніх дверей, загортаючись у м’язисті боки автомобіля.

Компактні розміри Urban Cruiser трохи більші, ніж повністю гібридний компактний позашляховик Toyota Yaris Cross:

Габаритна довжина: 4285 мм

Габаритна ширина: 1800 мм

Габаритна висота: 1640 мм

Колісна база: 2700 мм

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Маневреність автомобіля відображається в радіусі повороту всього 5,2 м. Колеса – це легкосплавні диски діаметром 18 або 19 дюймів, залежно від класу моделі, оснащені ковпаками на повні колеса чіткого стилю, які економлять вагу та підтримують аеродинамічну якість автомобіля, що гальмує вітер. Широка палітра кольорів кузова включатиме двоколірні варіанти з контрастним чорним дахом.

Порівняно довга колісна база Urban Cruiser (+140 мм порівняно з Yaris Cross) є ключем до створення просторого та універсального салону.

Завдяки розсувній системі задніх сидінь відстань між передніми та задніми пасажирами можна легко регулювати, щоб створити простір, який відповідає простору набагато більших позашляховиків сегмента D. Сидіння розкладаються в пропорції 40:20:40, а також можуть відкидатися.

Ця розроблена гнучкість дозволяє легко адаптувати салон для додаткового комфорту пасажирів або збільшення простору для багажу.

Оббивка та декоративні елементи поєднують чорний і темно-сірий колір. Навколишнє освітлення пропонує 12 різних кольорів, щоб створити відповідний настрій у салоні для подорожі чи часу доби.

Urban Cruiser буде пропонуватися з двома акумуляторними блоками та можливістю переднього або повного приводу. В обох використовується технологія фосфату літію та заліза, що забезпечує довговічність, безпеку та низьку вартість. Прискорення швидке та лінійне, як на старті, так і на швидкості обгону.

Акумулятор ємністю 49 кВт/год буде доступний виключно у версії FWD із потужністю 106 кВт/144 к.с. за DIN. Для передньопривідної моделі акумулятор ємністю 61 кВт/год видає 128 кВт / 174 к.с.

Як справжній SUV, Urban Cruiser також буде пропонуватися з повним приводом. У цій версії акумулятор ємністю 61 кВт/год забезпечує 135 кВт / 184 к.с.

Усі версії Urban Cruiser оснащені енергозберігаючим тепловим насосом для системи кондиціонування повітря та ручним підігрівом акумулятора для оптимізації продуктивності в холодних умовах.

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Автомобіль побудований на новій платформі, призначеній для акумуляторних електромобілів. Він міцний, але легкий і забезпечує просторий салон із вбудованим захистом для частин автомобіля під високою напругою. Конструкція конструкції позбавляє потреби в поперечних балках у підлозі, що звільняє більше місця для розміщення батареї.

Система також забезпечує контроль швидкісного спуску та режим Trail, який виявляє та гальмує колесо, що обертається, одночасно спрямовуючи крутний момент на протилежне колесо. Модель з переднім приводом має переваги «снігового режиму», який контролює крутний момент, щоб зменшити пробуксовку коліс під час руху по засніжених дорогах.

Усі версії Urban Cruiser отримають комплексний пакет систем активної безпеки та допомоги водієві: запобігати зіткненню, адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху та систему підтримки смуги руху. Система 360-градусної камери дає водієві повний огляд навколо автомобіля під час маневрування по нерівній місцевості або паркування у вузьких місцях.

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Панель приладів плавно інтегрує 10,25-дюймовий цифровий дисплей водія та 10,1-дюймовий мультимедійний дисплей в єдиний блок. Мультимедійна система розроблена для швидкої та інтуїтивно зрозумілої роботи з супутниковою навігацією, яка використовує хмарні дані для врахування останніх даних про дорожній рух. Також передбачена інтеграція зі смартфоном, щоб водій міг легко отримати доступ до улюблених програм і послуг.

Інші доступні функції, залежно від рівня моделі, включають електропривод регулювання сидіння водія, аудіосистему JBL преміум-класу та фіксований люк.