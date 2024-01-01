Toyota изменит сложное название популярного кроссовера bZ4x

Сложное название автомобиля на самом деле расшифровывается довольно просто: первые две буквы означают “beyond Zero”, “4” – это размер модели, а “X” в конце указывает на то, что это кроссовер. Несмотря на то, что имя bZ4x имеет смысл, покупателям оно кажется бессмысленным и сложным.

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Как сообщает Carscoops, во время недавнего разговора с представителями канадских автомобильных СМИ, региональный директор Toyota Canada в Квебеке Патрик Райан рассказал, что модель пройдет процедуру ребрендинга.

Toyota bZ4x

Он не сказал, когда именно это произойдет, однако название может быть изменено уже для 2026 модельного года, поскольку модель 2025 уже была представлена под именем bZ4X. Очевидно, это связано с тем, что текущий вариант не воспринимается покупателями.

Автопроизводители любят использовать буквенно-цифровые названия для своих автомобилей, однако их часто трудно запомнить, и в большинстве случаев они просто не выделяются так, как машины с самобытными именами. Даже близнец bZ4X от Subaru имеет настоящее название Solterra.

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Райан не сказал, будет ли изменение названия только региональным, или этот ребрендинг будет глобальным, хотя это кажется вполне логичным. За исключением RAV4, все текущие модели Toyota на ведущих мировых рынках имеют настоящие названия, а не случайные цифры и буквы, которые были смешаны вместе.