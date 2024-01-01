Найпопулярнішим автомобілем BMW M 2024 року став електромобіль

У 2024 році підрозділ BMW M продав 206 582 автомобілів, що становить 9,4% від загального виробництва компанії BMW. Однак, найбільшим здивуванням для деяких може бути той факт, що найпопулярнішим автомобілем серед них став електромобіль.

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Найбільш продаваним автомобілем BMW M був повністю електричний i4 M50. Автівка оснащена двомоторною трансмісією потужністю 400 кВт (544 к.с.). Цього достатньо, щоб купе досягало першої сотні всього за 3,7 секунди. Крім того, гарною новиною запеклих шанувальників BMW M полягає в тому, що справжні автівки з ДВЗ також зазнали величезного зростання.

Компанія розрізняє моделі M на “продуктивні” - такі, як M340i, X7 M60i та i4 M50i, й “високопродуктивні” – M2, M3 і M5. Продажі останніх значно зросли. Зокрема, показники M2 збільшились на 64%, а M3 Touring на 57%. За словами BMW, навіть найменш затребувана модель – кросовер XM, також продемонстрував зростання на 16 процентів.

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Загалом продажі високопродуктивних автомобілів зросли на 8 відсотків до 66 805 одиниць. Ці цифри мають покращитися ще більше протягом 2025 року, оскільки нові гібридні M5 та M5 Touring починають надходити до дилерів.