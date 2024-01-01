BMW опубілкувала перші фото майбутнього електричного M3

Як повідомляє Carscoops, наразі компанія не розкриває детальних подробиць щодо майбутньої моделі, але зазначила, що автомобіль є прототипом “на шляху до встановлення нових стандартів”. Автовиробник також назвав модель “HP BEV”, що, імовірно, означає високопродуктивний електромобіль.

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Керівник відділу розробки BMW M Дірк Хеккер сказав про новинку наступне: “Електрифікація відкриває абсолютно нові ступені свободи для створення типової динаміки M”. На фото помітно, що тестовий прототип моделі суттєво нагадує попередні прототипи концепції Neue Klasse.

Седан має широку колію та низький кліренс, що вказує на спортивні налаштування шасі. Інші особливості майбутньої моделі включає приховані ручки дверей та досить плоский дах. Попри те, що BMW не говорить багато, автівка здається подібною до прототипу на базі i4, який, як відомо, матиме чотиримоторну силову установку й проходив випробування протягом останніх кількох років.

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За чутками, модель може мати потужність понад 1000 к.с. (746 кВт), а також розширену систему векторизації крутного моменту. З огляду на те, що BMW M продемонструвала тизери моделі, варто очікувати що найближчими днями з’явиться більше інформації про неї.