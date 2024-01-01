BMW опубликовала первые фото будущего электрического M3

Как сообщает Carscoops, пока компания не раскрывает подробных подробностей о будущей модели, но отметила, что автомобиль является прототипом “на пути к установлению новых стандартов”. Автопроизводитель также назвал модель “HP BEV”, что, вероятно, означает высокопроизводительный электромобиль.

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Руководитель отдела разработки BMW M Дирк Хеккер сказал о новинке следующее: “Электрификация открывает совершенно новые степени свободы для создания типичной динамики M”. На фото заметно, что тестовый прототип модели существенно напоминает предыдущие прототипы концепции Neue Klasse.

Седан имеет широкую колею и низкий клиренс, что указывает на спортивные настройки шасси. Другие особенности будущей модели включает скрытые ручки дверей и достаточно плоскую крышу. Несмотря на то, что BMW не говорит много, автомобиль кажется похожим на прототип на базе i4, который, как известно, будет иметь четырехмоторную силовую установку и проходил испытания в течение последних нескольких лет.

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По слухам, модель может иметь мощность более 1000 л.с. (746 кВт), а также расширенную систему векторизации крутящего момента. Учитывая то, что BMW M продемонстрировала тизеры модели, стоит ожидать что в ближайшие дни появится больше информации о ней.