BMW готовит обновление для электрического iX: что о нем известно

Ранее в сети появлялись различные шпионские кадры обновленного iX, однако теперь немецкий автопроизводитель опубликовал официально фотографии прототипа будущего авто. Как пишет Carscoops, по слухам, дебют новинки запланирован на следующий год.

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Тизеры показывают, что кроссовер будет иметь пересмотренную решетку радиатора, которая будет иметь угловые линии, подобные новому X3. Также заметны воздухозаборники, подобный капот и обновленные фары. Другие элементы дизайна кажутся аналогичными текущей версии модели.

Мы также можем ожидать обновления интерьера, поскольку на предыдущих шпионских фотографиях была закамуфлирована передняя часть салона. BMW Blog говорит, что модель получила новые сиденья, которые удобнее, чем у предшественника. Кроме того, сообщается, что iX получил обновленные электродвигатели с новыми подшипниками и инверторами.

Они помогают повысить эффективность, и этим улучшениям также способствуют шины с меньшим сопротивлением качению. Сообщается, что изменения помогают сделать электрокроссовер на 10% эффективнее. К тому же вероятно, что BMW улучшила батарею и поэтому прогнозируемый запас хода iX возрастет.

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Текущий iX xDrive50 предлагает запас хода, оцененный по циклу EPA, от 486 до 497 км в зависимости от размера колес. Однако, эти цифры снижаются до 457 км для версии iX M60.