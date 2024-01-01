BMW Motorrad представил родстер и спортивный мотоциклы

Оба мотоцикла оснащены инновационными технологиями BMW Motorrad, включая передовые системы безопасности, комфортные функции для водителя и современные двигатели.

Если BMW F 900 R как динамичный родстер дарит спортивное удовольствие от езды, то BMW F 900 XR способствует комфорту в длительных путешествиях и поездках в отпуск с багажом. Об этом говорится на сайте производителя.

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"Благодаря значительно расширенному диапазону стандартного оборудования, полностью регулируемым перевернутым вилкам, легким колесам и снижению веса на 3 килограмма мы смогли сделать BMW F 900 R и F 900 XR еще более привлекательными. Новый BMW F 900 R также имеет более спортивную позицию, а BMW F 900 XR - оптимизированную аэродинамику", – подчеркнул Антон Губер, руководитель проекта.

Вот так выглядит родстер BMW F 900 R. Фото: BMW Motorrad

Поклонников бренда порадует мощный двухцилиндровый рядный двигатель с омологацией Евро 5+ и новым глушителем. Динамический режим езды со спортивной настройкой, динамический контроль тяги (DTC) и контроль крутящего момента двигателя теперь стандартные.

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Проверенный временем двухцилиндровый рядный двигатель с объемом 895 куб. см и мощностью 77 кВт (105 л.с.) обеспечивает приятную динамику езды. Благодаря недавно настроенному стандартному режиму вождения "Dynamic" обе модели F предлагают еще больше удовольствия от езды и динамику в спортивном темпе.

А на этих снимках – кроссовер BMW F 900 XR. Фото: BMW Motorrad

Теперь система динамического контроля тяги (DTC) входит в стандартную комплектацию, что обеспечит наилучшую безопасность при ускорении. Контроль крутящего момента сопротивления двигателя также является стандартным. Это предотвращает буксование задних колес или занос, вызванном резким отпусканием дроссельной заслонки.

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Звук двухцилиндрового двигателя, который уже имеет мощный характер благодаря интервалу зажигания 270/450 градусов, делается еще более резким благодаря новому спортивному глушителю. Он теперь доступен как настоящий аксессуар BMW Motorrad и при этом дал экономию веса примерно на 1,2 кг.

Кстати, новые колеса также дали экономию веса, уменьшив массу на 1,8 кг. Здесь также более легкая на 0,8 кг батарея. В обеих моделях она вмонтирована заднюю часть с интегрированными функциями индикаторов поворота, тормозных и задних габаритов.

Новый BMW F 900 XR поставляется с фарой Headlight Pro в стандартной комплектации, включая дневные ходовые огни и адаптивные фары для еще большей безопасности во время езды ночью. Другие новые стандартные функции BMW F 900 XR включают зарядный порт USB-C в правой части кабины с максимальным зарядным током 2,4 А и ручки с подогревом.

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BMW F 900 R с оптимизированной эргономикой благодаря новому положению руля и подножек способствует более спортивному положению во время езды. Новая боковая накладка фар окрашена в цвет кузова.

Переработанный ветровой дефлектор уменьшает давление ветра на водителя, что приводит к значительно меньшей вибрации шлема и еще большего комфорта во время езды. Защиты для рук, которые являются стандартными для всех вариантов оборудования, также обеспечивают улучшенную защиту от ветра и погоды.

Новый BMW F 900 R доступен в трех привлекательных цветах. Базовый вариант доступен в цвете Snapper Rocks Blue metallic, версия Triple Black в цвете Blackstorm metallic и версия Sport в Lightwhite с Racingblue metallic.

Новый BMW F 900 XR также будет доступен в трех вариантах и цветах для предстоящего мотоциклетного сезона. Базовый вариант доступен в цвете Racing Red, версия Triple Black в цвете Blackstorm metallic и версия Sport в Lightwhite с Racingblue metallic.

Относительно стоимости, то BMW Motorrad пока ценники на эти модели не озвучил.