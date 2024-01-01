BMW Motorrad представив родстер та спортивний мотоцикли

Обидва мотоцикли оснащені інноваційними технологіями BMW Motorrad, включаючи передові системи безпеки, комфортні функції для водія та сучасні двигуни.

Якщо BMW F 900 R як динамічний родстер дарує спортивне задоволення від їзди, то BMW F 900 XR сприяє комфорту у тривалих подорожах, мандрівках та поїздках у відпустку з багажем. Про це йдеться на сайті виробника.

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"Завдяки значно розширеному діапазону стандартного обладнання, повністю регульованим перевернутим вилкам, легким колесам і зниженню ваги на 3 кілограми ми змогли зробити BMW F 900 R і F 900 XR ще більш привабливими. Новий BMW F 900 R також має більш спортивну позицію, а BMW F 900 XR — оптимізовану аеродинаміку", – підкреслив Антон Губер, керівник проєкту.

Ось так виглядає родстер BMW F 900 R. Фото: BMW Motorrad

Прихильників бренду порадує потужний двоциліндровий рядний двигун з омологацією Євро 5+ та новим глушником. Динамічний режим їзди зі спортивною настройкою, динамічний контроль тяги (DTC) і контроль крутного моменту двигуна тепер стандартні.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

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Перевірений часом двоциліндровий рядний двигун з об’ємом 895 куб. см і потужністю 77 кВт (105 к.с.) забезпечує приємну динаміку їзди. Завдяки нещодавно налаштованому стандартному режиму водіння "Dynamic" обидві моделі F пропонують ще більше задоволення від їзди та динаміку у спортивному темпі.

А на цих знімках – кросовер BMW F 900 XR. Фото: BMW Motorrad

Тепер система динамічного контролю тяги (DTC) входить у стандартну комплектацію, що забезпечить найкращу безпеку під час прискорення. Контроль крутного моменту опору двигуна також є стандартним. Це запобігає буксуванню задніх коліс або заносу, спричиненому різким відпусканням дросельної заслінки.

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Звук двоциліндрового двигуна, який вже має потужний характер завдяки інтервалу запалювання 270/450 градусів, робиться ще більш різким завдяки новому спортивному глушнику. Він тепер доступний як справжній аксесуар BMW Motorrad і при цьому дав економію ваги приблизно на 1,2 кг.

До речі, нові колеса також дали економію ваги, зменшивши масу на 1,8 кг. Тут також легша на 0,8 кг батарея. В обох моделях вона вмонтована задню частину з інтегрованими функціями індикаторів повороту, гальмівних і задніх габаритів.

Новий BMW F 900 XR постачається з фарою Headlight Pro в стандартній комплектації, включаючи денні ходові вогні та адаптивні фари для ще більшої безпеки під час їзди вночі. Інші нові стандартні функції BMW F 900 XR включають зарядний порт USB-C у правій частині кабіни з максимальним зарядним струмом 2,4 А та ручки з підігрівом.

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BMW F 900 R з оптимізованою ергономікою завдяки новому положенню керма та підніжок сприяє більш спортивному положенню під час їзди. Нова бічна накладка фар пофарбована в колір кузова.

Перероблений вітровий дефлектор зменшує тиск вітру на водія, що призводить до значно меншої вібрації шолома та ще більшого комфорту під час їзди. Захисти для рук, які є стандартними для всіх варіантів обладнання, також забезпечують покращений захист від вітру та погоди.

Новий BMW F 900 R доступний у трьох привабливих кольорах. Базовий варіант доступний у кольорі Snapper Rocks Blue metallic, версія Triple Black у кольорі Blackstorm metallic і версія Sport у Lightwhite з Racingblue metallic.

Новий BMW F 900 XR також буде доступний у трьох варіантах і кольорах для майбутнього мотоциклетного сезону. Базовий варіант доступний у кольорі Racing Red, версія Triple Black у кольорі Blackstorm metallic і версія Sport у Lightwhite з Racingblue metallic.

Щодо вартості, то BMW Motorrad поки цінники на ці моделі не озвучив.