До сервісного центру МВС Черкащини завітав раритетний красень - мотоцикл марки BMW R75, 1941 року випуску. Йому уже за вісімдесят.

Черкащанин Віталій гарно попрацював аби дати нове життя легендарному мотоциклу, відновивши його в деталях до ідеального стану. Агрегат має 8 передач вперед та одну назад, гідравлічні гальма та ведучу коляску. А 750-кубовий рідний двигун працює рівно, без зайвих шумів, як і майже сотню років тому.

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Віталій, який відреставрував уже не один раритетний мотоцикл вважає, що люди мають не лише знати історію розвитку мотоіндустрії, а й мати можливість побачити її та доторкнутися до неї.

Нагадаємо, що зараз в Україну фактично заборонено імпортувати техніку, яка має історичну цінність. Вся справа у тому, що вона не відповідає вимогам Евро-2 тому не може законно отримати сертифікат відповідності та пройти першу реєстрацію.