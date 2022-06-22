Сервисный центр МВД Черкасской области посетил раритетный красавец-мотоцикл марки BMW R75, 1941 года выпуска. Ему уже за восемьдесят.

Черкащанин Виталий хорошо поработал, чтобы дать новую жизнь легендарному мотоциклу, восстановив его в деталях к идеальному состоянию. Агрегат имеет 8 передач вперед и одну назад, гидравлические тормоза и ведущую коляску. А 750-кубовый родной двигатель работает ровно, без лишних шумов, как почти сотню лет назад.

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Виталий, отреставрировавший уже не один раритетный мотоцикл, считает, что люди должны не только знать историю развития мотоиндустрии, но и иметь возможность увидеть ее и прикоснуться к ней.