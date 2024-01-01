Лось разбил редкие BMW: видео

Так называемый “лосиный тест” – это один из возможных вариантов проверки маневренности автомобиля, по условиям которого авто резко должно обойти какое-то препятствие, например животное посреди дороги. Однако, как сообщает Motor1, недавно несколько автомобилей прошли настоящую проверку на лося, когда этот зверь ворвался в дилерский центр.

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Сообщается, что инцидент произошел, когда генеральный директор Виктор Ортегрен остановился неподалеку возле салона, чтобы оставить свой скоростной катер на зиму. Находясь там, он услышал шум внутри здания и пошел внутрь, думая, что к нему зашел клиент. Вместо этого Эртегрен увидел, как огромный лось прошел мимо него в гараж к автомобилям. Он сразу спрятался, боясь, что животное в стрессе и нападет на него.

К счастью, этого не произошло, и он сделал то, что поступил бы каждый в такой ситуации: достал свой телефон и начал записывать события на видео. Таким образом он зафиксировал, как лось встал на задние лапы и ударил по капоту свежеокрашенного BMW 850i, который почти полностью отреставрировали для клиента, нанося серьезные повреждения.

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Зверь помял BMW, пробил переднюю панель и поцарапал краску. Он также повредил один из автомобилей сотрудника дилерского центра. Несмотря на убытки, Эртегрен сказал, что рад, что никто, кроме автомобилей, не пострадал. В то же время лось, который повредил машины, впоследствии спокойно покинул место происшествия и исчез в лесу.