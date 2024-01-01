Лось розтрощив рідкісні BMW: відео

Так званий “лосиний тест” – це один з можливих варіантів перевірки маневреності автомобіля, за умовами якого авто різко має оминути якусь перешкоду, як-от тварину посеред дороги. Однак, як повідомляє Motor1, нещодавно декілька автомобілів пройшли справжню перевірку на лося, коли цей звір увірвався до дилерського центру.

Читайте також: Як не заснути за кермом: поради від МВС

Повідомляється, що інцидент стався, коли генеральний директор Віктор Ортегрен зупинився неподалік біля салону, щоб залишити свій швидкісний катер на зиму. Перебуваючи там, він почув шум усередині будівлі та пішов всередину, думаючи, що до нього зайшов клієнт. Натомість Ертегрен побачив, як величезний лось пройшов повз нього в гараж до автомобілів. Він одразу сховався, боячись, що тварина в стресі й нападе на нього.

На щастя, цього не сталося, й він зробив те, що вчинив би кожен у такій ситуації: дістав свій телефон і почав записувати події на відео. Таким чином він зафіксував, як лось встав на задні лапи й вдарив по капоту свіжофарбованого BMW 850i, який майже повністю відреставрували для клієнта, завдаючи серйозних пошкоджень.

Також цікаво: Подивіться, як проходить лосиний тест шкільний автобус: відео

Звір пом'яв BMW, пробив передню панель і подряпав фарбу. Він також пошкодив один з автомобілів співробітника дилерського центру. Попри збитки, Ертегрен сказав, що радий, що ніхто, окрім автомобілів, не постраждав. Водночас лось, який пошкодив автівки, згодом спокійно покинув місце події й зник у лісі.