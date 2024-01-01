Як не заснути за кермом: поради від МВС

Сервісні центри МВС підготували поради, що робити, щоб не заснути за кермом:

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перед поїздкою обов’язково поспіть хоча б 7 годин;

підтримуйте розмову з пасажиром;

якщо не маєте попутника – увімкніть енергійну музику та підспівуйте на повний голос;

робіть перерви кожні дві години поїздки;

пийте тонізуючі напої.

Але, якщо ви відчуваєте, що недостатньо сконцентровані для кермування – відкладіть поїздку на потім.