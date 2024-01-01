Як не заснути за кермом: поради від МВС

Як не спати з кермом
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Сервісні центри МВС підготували поради, що робити, щоб не заснути за кермом:
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- перед поїздкою обов’язково поспіть хоча б 7 годин;
- підтримуйте розмову з пасажиром;
- якщо не маєте попутника – увімкніть енергійну музику та підспівуйте на повний голос;
- робіть перерви кожні дві години поїздки;
- пийте тонізуючі напої.
Але, якщо ви відчуваєте, що недостатньо сконцентровані для кермування – відкладіть поїздку на потім.