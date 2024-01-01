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Як не заснути за кермом: поради від МВС

Втомлений водій – джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Сідати за кермо не виспавшись - небезпечно.
Як не спати з кермом - Auto24

Як не спати з кермом

Євген Гудущан
logo14 листопада, 12:00
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Сервісні центри МВС підготували поради, що робити, щоб не заснути за кермом:

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  • перед поїздкою обов’язково поспіть хоча б 7 годин;
  • підтримуйте розмову з пасажиром;
  • якщо не маєте попутника – увімкніть енергійну музику та підспівуйте на повний голос;
  • робіть перерви кожні дві години поїздки;
  • пийте тонізуючі напої.

Але, якщо ви відчуваєте, що недостатньо сконцентровані для кермування – відкладіть поїздку на потім.

#Автомобілісту #Поліція #Поради #Безпека дорожнього руху