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Как не заснуть за рулем: советы от МВД

Уставший водитель – источник повышенной опасности на дороге. Садиться за руль не выспавшись опасно.
Как не спать с рулем - Auto24

Как не спать с рулем

Евгений Гудущан
logo14 ноября, 12:00
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Сервисные центры МВД подготовили советы, что делать, чтобы не заснуть за рулем:

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  • перед поездкой обязательно поспите хотя бы 7 часов;
  • поддерживайте разговор с пассажиром;
  • если нет попутчика – включите энергичную музыку и подпевайте во весь голос;
  • делайте перерывы каждые два часа поездки;
  • пейте тонизирующие напитки.

Но, если вы чувствуете, что недостаточно сконцентрированы для вождения – отложите поездку на потом.

#Безопасность дорожного движения #Автомобилисту #Советы #Полиция