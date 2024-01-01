Как не заснуть за рулем: советы от МВД

Как не спать с рулем
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Сервисные центры МВД подготовили советы, что делать, чтобы не заснуть за рулем:
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- перед поездкой обязательно поспите хотя бы 7 часов;
- поддерживайте разговор с пассажиром;
- если нет попутчика – включите энергичную музыку и подпевайте во весь голос;
- делайте перерывы каждые два часа поездки;
- пейте тонизирующие напитки.
Но, если вы чувствуете, что недостаточно сконцентрированы для вождения – отложите поездку на потом.