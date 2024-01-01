Как не заснуть за рулем: советы от МВД

Сервисные центры МВД подготовили советы, что делать, чтобы не заснуть за рулем:

Читайте также: Лазерные световые шоу на китайском шоссе не дают водителям заснуть

перед поездкой обязательно поспите хотя бы 7 часов;

поддерживайте разговор с пассажиром;

если нет попутчика – включите энергичную музыку и подпевайте во весь голос;

делайте перерывы каждые два часа поездки;

пейте тонизирующие напитки.

Но, если вы чувствуете, что недостаточно сконцентрированы для вождения – отложите поездку на потом.