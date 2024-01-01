BMW готує оновлення для електричного iX: що про нього відомо

Раніше в мережі з’являлись різні шпигунські кадри оновленого iX, проте тепер німецький автовиробник опублікував офіційно фотографії прототипу майбутнього авто. Як пише Carscoops, за чутками, дебют новинки запланований на наступний рік.

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Тизери показують, що кросовер матиме переглянуту решітку радіатора, яка матиме кутові лінії, подібні до нового X3. Також помітні повітрозабірники, подібний капот та оновлені фари. Інші елементи дизайну здаються аналогічними до поточної версії моделі.

Ми також можемо очікувати оновлення інтер’єру, оскільки на попередніх шпигунських фотографіях була закамуфльована передня частина салону. BMW Blog каже, що модель отримала нові сидіння, які зручніші, ніж у попередника. Крім того, повідомляється, що iX отримав оновлені електродвигуни з новими підшипниками та інверторами.

Вони допомагають підвищити ефективність, і цим покращенням також сприяють шини з меншим опором коченню. Повідомляється, що зміни допомагають зробити електрокросовер на 10% ефективнішим. До того ж ймовірно, що BMW покращила батарею й через це прогнозований запас ходу iX зросте.

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Поточний iX xDrive50 пропонує запас ходу, оцінений за циклом EPA, від 486 до 497 км залежно від розміру коліс. Проте, ці цифри знижуються до 457 км для версії iX M60.