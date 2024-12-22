BMW M8 Coupe знімуть з виробництва

Розкішні купе та кабріолет BMW 8-ї серії не мають попиту серед покупців, тому компанія розглядає варіант відмовитись від них. Посилаючись на бюлетень дилера, BMW Blog повідомляє, що M8 Coupe буде знято з виробництва на початку наступного року.

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Баварський автовиробник вже припинив прийом замовлень на нові M8. В повідомленні також йдеться, що конфігуратор моделі незабаром видалять з офіційного вебсайту компанії.

За перші дев'ять місяців 2024 року BMW продала в США 4058 автомобілів 8-ї серії. Це на 7,4% менше, ніж рік тому. Хоча компанія не дає детальної інформації про продажі, ці цифри поширюються на версії Coupe, Convertible й Gran Coupé, а також на їхні варіанти M.

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Вартість M8 Competition Coupe стартує від 138 800 доларів. Високопродуктивна модель оснащена 4,4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 625 к.с. й 749 Нм крутного моменту. Він поєднується до восьмиступеневої автоматичної коробки передач й стандартної системи повного приводу. Це дозволяє моделі розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3 секунди й досягати 306 км/год.