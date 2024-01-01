BMW припинили незаконні поставки своїх автомобілів до Росії

Як зазначають в головному офісі BMW, незаконний експорт припинено, а причетних до порушення санкцій осіб звільнено з посад та виведено зі штату представництва. Про це пише Deutsche Welle з посилання на Business Insider.

Мюнхенська компанія підтвердила повідомлення Business Insider, в якому говориться, що російським покупцям було відвантажено понад 100 автомобілів високого класу.

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Також зазначено, що компанії з різних секторів економіки знайшли свою продукцію в Росії, попри дотримання санкцій. Зазвичай це відбувалося через так званий "сірий імпорт".

Як відомо, на постачання автомобілів російським покупцям діє суворе ембарго. У головному офісі заявили, що дотримуються цього ембарго і надалі активніше шукатимуть нелегальні канали постачання машин свого бренду до країни-агресора.

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BMW Group вживає ряд заходів, щоб припинити весь імпорт такого роду, але в деталі того, яким шляхом це буде проводитися, не вдається.