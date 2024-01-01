BMW прекратили незаконные поставки своих автомобилей в Россию

Как отмечают в главном офисе BMW, незаконный экспорт прекращен, а причастные к нарушению санкций лица уволены с должностей и выведены из штата представительства. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Business Insider.

Мюнхенская компания подтвердила сообщение Business Insider, в котором говорится, что российским покупателям было отгружено более 100 автомобилей высокого класса.

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Также указано, что компании из разных секторов экономики нашли свою продукцию в России, несмотря на соблюдение санкций. Обычно это происходило через так называемый "серый импорт".

Как известно, на поставку автомобилей российским покупателям действует строгое эмбарго. В главном офисе заявили, что придерживаются этого эмбарго и в дальнейшем будут активно искать нелегальные каналы поставки машин своего бренда в страну-агрессор.

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BMW Group принимает ряд мер, чтобы прекратить весь импорт такого рода, но детали того, каким путем это будет проводиться, не раскарывает.