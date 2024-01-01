Как новые дорогие автомобили попадают в Россию: схема

Хитрый способ избежания торговых запретов, действующих на западных границах РФ, россияне нашли на своих южных пунктах пропуска: новенькие роскошные автомобили мировых брендов они ввозят через Грузию и Азербайджан. Об этом говорится в расследовании британского канала Sky News.

Понравившиеся для покупки автомобили дилеры и перекупщики проплачивают с открытых банковских счетов в соседних странах. Далее по южным маршрутам перегоняют транспорт в упомянутые страны, имеющие с РФ общие границы.

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В Европе автомобили Mercedes-Benz BMW, Lexus, Land Rover закупаются массово, доставляются в Грузию, Азербайджан или Армению. Туда их перегоняют самоходом, но чаще всего на прицепах, автовозах.

Там их регистрируют, получают подготовленные документы и транзитные номерные знаки. При этом ничто не мешает, например, гражданину Грузии перегнать такой автомобиль через границу в Россию.

После пересечения КПП передает машину другому посреднику и возвращается в страну. В России автомобиль переходит к новому владельцу.

На границе с Россией новеньких роскошных автомобилей хватает. Таможенную границу пройдут, ведь все документы действительны. Фото: Sky New

Здесь есть один нюанс: в Грузии запрещено вывозить в Россию, например, автомобили. Однако водитель уже экспортной машины обычно говорит, что едет только транзитом через Россию, мол, направляется в Кыргызстан. Конечно, такой маршрут не запрещается, машину выпускают, поскольку официально оснований для задержки нет.

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Тем временем статистика фиксирует бешеные рост спроса на автомобили упомянутых брендов. Скажем, экспорт автомобилей в Азербайджан вырос на 1860 процентов. Аналитики Sky News исследовали и пришли к выводу: если экспорт автомобилей из Великобритании в Россию пока равен нулю, то экспорт автомобилей в Азербайджан взлетел на упомянутые 1860%.

Продажи автомобилей в страны-соседи России на юге резко выросли, особенно в Азербайджан. Графика: Sky New

И это никак не связано с огромным голодом азербайджанского автомобильного рынка на британскую технику. Сейчас это уже мощный бизнес из нескольких цепных звеньев – для россиян чуть дольше, чуть дороже, но это действует.

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Цепь состоит из отдельных людей. Кто-то покупает транспортные средства, кто-то их везет, кто-то их регистрирует и кто-то перевозит их через границу. Поэтому обвинения в нарушении санкций кому-то конкретно выдвинуть сложно.

Журналисты констатируют, что формально машины экспортируются в Азербайджан или Грузию. И все. На деле этот транспорт просто исчезает из статистики. Он попадает в РФ с легальными документами на регистрацию.

Стоящие в ожидании пересечения таможни Porsche, Lamborghini и Mercedes-Benz, которые расследователи Sky News увидели на границе Грузии с Россией. Фото: Sky New

Россияне, платят за них больше, но в накладе не остаются посредники из Грузии, Азербайджана и Армении.

Конечно, по такой же схеме контрабандных автомобилей работает и другая товарная номенклатура. Правда, у автодилеров России такого термина как контрабанда или серый импорт нет. Но в официальной статике появился новый термин – параллельный импорт. Что он означает – читайте выше.