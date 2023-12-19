Первый российский электромобиль Amber, который должны выпускать на Калининградском заводе "Автотор", вызвал смех даже у местных патриотов.

Проект сделан за государственные средства Минпромторга России. Разработку ведет московский Политех (МАМИ) при техническом содействии “Автотора”. Поэтому даже от перечня “заказчиков” результат понятен в самом начале – получится пшик.

Ведь даже за поребриком хорошо знают, что любое дело, за которое берется министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, что по совместительству является еще и заместителем премьер-министра, обречено на провал.

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Именно так произошло с импортозамещением в российском автопроме: за две предыдущие пятилетки российский автопром под руководством Дениса сумел наладить производство лишь дырки от бублика и китайского "Москвича" с местным шильдиком.

Разработанный ныне электромобиль Amber – пока что муляжный вариант будущей модели, своего рода платформа для тестирования систем. Основные комплектующие (двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы) должны быть будут местного производства (китайские товары с Али Экспресс, если у них зарисовали название, тоже учитываются).

Для примера указали, что при создании модели Amber использовали детали от Lada Vesta. Уже этот критерий выбора указывает на нелепое исполнение, что на добрых два десятка лет отстает от мировых образцов.

Несмотря на туманную перспективу новичка, под электромобили "Автотор" уже запатентовал марку Amber. Также в октябре калининградский производитель запатентовал графические логотипы для двух торговых марок - "Амбер Авто" и "Автотор Амбер".

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Ожидается, что первые пять предсерийных автомобилей передадут на сертификацию в следующем году, а серийное производство завод начнет в 2025-м. И это будет "компактный и доступный по цене" электромобиль, к которому "тяговый аккумулятор можно арендовать, а не покупать".

Россияне уже обсуждают новинку отечественного автопрома. Дискуссионный дизайн вызвал не столько удивление, сколько споры в кругу экспертов. И пока большинство расстроено тем, что "новинка выглядит откровенно страшно", разработчики смущенно отступили и заявили, что это только прототип и "в будущем дизайн автомобиля может измениться". Ага, все мы знаем, в какую сторону.