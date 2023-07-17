Сверхмощный катафалк с 600 л.с. под капотом недавно поставила на учет и застраховала Федеральная служба охраны Российской Федерации.

Удлиненный универсал Aurus Lafet был сделан на мощностях российского автомобилестроительного института НАМИ еще в 2021 году, однако получил номера только недавно – 27 июня 2023 года. Также машину застраховали, именно по этому факту журналисты определили, что владельцем машины стала Федеральная служба охраны Российской Федерации.

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Катафалк Aurus Lafet впервые засветился осенью 2021 года, причем сразу три экземпляра. Однако пока официальные номера имеет только один, два других "Лафета" на учете пока не зарегистрированы.

Никаких официальных презентаций этой версии Aurus не было, поэтому журналисты исследуют машину по случайным фотографиям, которые делают прохожие по улицам Москвы.

Aurus Lafet создан на базе лимузина Senat с полуметровой вставкой. Он немного выше, имеет три двери и два места для сидения. Все пространство, которое занимает пространство за первым рядом, занимает закрепленный гроб.

Известно, что силовая установка обычного Aurus развивает 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Поэтому вряд ли характеристики “Лафета” серьезно отличаются.

При отсутствии другой престижной техники для последних путешествий эти универсалы имеют все шансы стать преемниками катафалков на базе представительских лимузинов ЗиЛ и Чайка, которые называли “Черный доктор” и сейчас очень ценятся коллекционерами.

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) — спецслужба, осуществляющая функции государственной охраны руководства страны и обеспечивающая их защищенной связью. Также спецслужба проводит высших чиновников в последний путь, а автомобили Aurus предназначены именно для руководства РФ, в том числе для последних путешествий. Таким образом, ФСО готовится к похоронам высшего руководства России.

Часть автомобилей, которые находятся в распоряжении ФСО московского региона, имеют номерные знаки с буквами Е-КХ, которые в шутку расшифровываются водителями и журналистами как "езжу как хочу" (рус. "езжу, как хочу"). Инспекторы полиции не имеют права останавливать автомобили ФСО с включенными проблесковыми маячками и сиреной, а в случае нарушения правил могут лишь составить рапорт для начальства.