Автомобиль специального назначения был создан норвежской компанией Karmøy Bilsenter и сейчас выставлен на продажу онлайн.

Как известно, Норвегия является самой передовой страной с "освоении" электрокаров. И даже в таком бизнесе, как бюро ритуальных услуг, идет в ногу со временем.

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На одном из норвежских сайтов по продаже автомобилей появился необычный лот – электрический катафалк, построенный местной компанией Karmøy Bilsenter. Ателье позиционирует себя как ведущего поставщика транспорта для похоронной индустрии, и на этот раз мастера превзошли сами себя.

Электрокар полностью переоборудован, начиная от средних стоек кузова. Сам кузов получил удлинение на 800 мм и высокую крышу, а в салоне появились перегородка за спинками передних кресел, а также выдвижная платформа с фиксаторами, обработанная металлом, дорогой кожей с ромбовидной прострочкой и деревом, и светодиодную подсветку. При этом, в отличие от катафалка Model S от Binz, оригинальные задние двери автомобиля сохранились.

Катафалк построен на основе Tesla Model S 75D, так что способен передвигаться не только без ущерба для атмосферы, но и довольно лихо. Его создатели утверждают, что сохранили все ключевые особенности конструкции электромобиля, что позволило сохранить на катафалк заводскую гарантию. При этом на одометре специфического универсала значится всего 1000 км.

Фото: ритуальный автомобиль на базе Tesla Model S / Motor1

Экзотическая Model S вышла отнюдь не дешевой: на продажу катафалк выставлен по цене 1 999 000 норвежских крон, что эквивалентно 224 тысячам долларов.

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