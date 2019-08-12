Автомобіль спеціального призначення був створений норвезькою компанією Karmøy Bilsenter і зараз виставлений на продаж онлайн.

Як відомо, Норвегія є найбільш передовою країною з “освоєння” електрокарів. І навіть у такому бізнесі, як бюро ритуальних послуг, йде у ногу з часом.

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На одному з норвезьких сайтів із продажу автомобілів з'явився незвичайний лот – електричний катафалк, побудований місцевою компанією Karmøy Bilsenter. Ательє позиціонує себе як провідного постачальника транспорту для похоронної індустрії, і цього разу майстри перевершили самі себе.

Електрокар повністю переобладнаний, починаючи від середніх стійок кузова. Сам кузов отримав подовження на 800 мм та високий дах, а в салоні з'явились перегородка за спинками передніх крісел, а також висувна платформа з фіксаторами, оброблена металом, дорогою шкірою з ромбовидною прострочкою та деревом, і світлодіодне підсвічування. При цьому, на відміну від катафалку Model S від Binz, оригінальні задні двері автомобіля збереглись.

Катафалк побудований на основі Tesla Model S 75D, так що здатний пересуватися не тільки без шкоди для атмосфери, але і досить хвацько. Його творці стверджують, що зберегли всі ключові особливості конструкції електромобіля, що дозволило зберегти на катафалк заводську гарантію. При цьому на одометрі специфічного універсалу значиться всього 1000 км.

Фото: ритуальний автомобіль на базі Tesla Model S / Motor1

Екзотична Model S вийшла аж ніяк не дешевою: на продаж катафалк виставлений за ціною 1 999 000 норвезьких крон, що еквівалентно 224 тисячам доларів.

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