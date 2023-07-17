Надпотужний катафалк з 600 к.с. під капотом нещодавно поставила на облік та застрахувала Федеральна служба охорони Російської Федерації.

Подовжений універсал Aurus Lafet був зроблений на потужностях російського автомобілебудівного інституту НАМІ ще у 2021 році, однак отримав номери лише нещодавно – 27 червня 2023 року. Також машину застрахували, саме за цим фактом журналісти визначили, що власником машини стала Федеральна служба охорони Російської Федерації.

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Катафалк Aurus Lafet вперше засвітився восени 2021 року, причому одразу три примірники. Однак поки що офіційні номери має лише один, два інші “Лафети” на обліку поки що не зареєстровані.

Жодних офіційних презентацій цієї версії Aurus не було, тому журналісти досліджують машину за випадковими фотографіями, які роблять перехожі вулицями Москви.

Aurus Lafet створений на базі лімузина Senat з півметровою вставкою. Він трохи вищий, має три двері та два місця для сидіння. Весь простір, що посаду першого ряду, займає закріплена труна.

Відомо, що силова установка звичайного Aurus розвиває 598 кінських сил і 880 Нм крутного моменту. Тож навряд чи характеристики “Лафету” серйозно відрізняються.

За відсутності іншої престижної техніки для останніх подорожей ці універсали мають всі шанси стати наступниками катафалків на базі представницьких лімузинів ЗіЛ і “Чайка”, які називали “Чорний лікар” та зараз дуже цінуються колекціонерами.

Федеральна служба охорони Російської Федерації (ФСО Росії) — спецслужба, що здійснює функції з державної охорони керівництва країни та забезпечує їх захищеним зв'язком. Також спецслужба проводить вищих чиновників в останню путь, а автомобілі Aurus призначені саме для керівництва РФ, в тому числі й для останніх подорожей. Таким чином, ФСО готується до поховань найвищого керівництва Росії.

Частина автомобілів, які перебувають у розпорядженні ФСО московського регіону, мають номерні знаки з буквами Е-КХ, які жартома розшифровується водіями та журналістами як “їзджу як хочу” (рос. “езжу, как хочу”). Інспектори поліції не мають права зупиняти автомобілі ФСО з включеними проблисковими маячками та сиреною, а в разі порушення ними правил можуть лише скласти рапорт для начальства.